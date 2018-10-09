Bakan Varank, enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak yeni düzenlemeleri açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın lansmanında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, bu kapsamda bakanlık olarak belli adımların atılacağını belirterek şu şekilde sıraladı: "Bakanlık olarak finansman maliyetlerini indiriyoruz. Yurt içi katma değerli üretimi destekliyoruz. İthalata bağımlılığı azaltıyoruz. Bakanlığımız uhdesindeki belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, tüm paydaşlarla birlikte ortaya konan enflasyonla topyekun mücadele programına tam destek vereceklerinin altını çizen Bakan Varank, bakanlıklarının enflasyonla mücadelede atacağı yeni adımları özetle paylaştı.

İşletmelerin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği

Bu kapsamda öncelikle, finansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için, 'Finansman Destek Programı'nı hayata geçireceklerini söyleyen Varank, "İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Ayrıca, ihracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 milyar liralık finansmana erişim imkanı sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

KOSGEB alacaklarına erteleme

Bakan Varank, KOSGEB'i enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak gördüklerini vurgulayarak, "İki ay önce; ekonomimize yönelik saldırılar başladığında derhal bir acil eylem planı hazırlamış ve uygulamaya başlamıştık. Açıkladığımız o destek ve önlem paketinde; geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu, 30 Haziran'a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bugün, burada, bu süreyi 3 ay daha uzatıyoruz. Yani işletmelerimizin KOSGEB'E olan borçlarına toplamda 1 yıllık erteleme sağlamış oluyoruz" dedi.

Yatırım maliyet artışlarına karşı destek

Bakan Varank, KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına, yüzde 25'e kadar ilave destek sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Yerlileştirme Programı

Cari açığa neden olan ürün ve ürün gruplarının yerlileştirilmesi için 1 milyar lirayı aşan yatırım desteğini başlattıklarını ifade eden Varank, "Cari açık verdiğimiz, orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün gruplarına yönelik yeni ve bütüncül bir yerlileştirme programını ilan edeceğiz. Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinde önceliğimiz, bu ürün gruplarına yönelik olacak. Böylece, döviz kuru artışından kaynaklı enflasyonun sınırlandırılmasına destek olacağız. Ayrıca, Stratejik Ürün ve Teknoyatırım Destek Programları kapsamında, cari açığa neden olan ürün ve ürün gruplarının yerlileştirilmesi için 1 milyar lirayı aşan yatırım desteğini başlattık. İkinci çağrı için hazırlıklarımızı tamamlanmak üzereyiz. Yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1.5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

Varank böylelikle, ithalat kaynaklı fiyat artışlarının da azaltılmasını hedeflediklerini aktardı. Varank, "Yerlileştirme politikalarımız ithal edilen enflasyonu azaltmanın yanı sıra; katma değerli üretimi artırıp dış finansman ihtiyacını azaltmaya da ciddi katkı sağlayacak" dedi.

Yüksek katma değerli üretime destek

Bakan Varank, cari açığı azaltmak için, 'Proje Bazlı Teşvik Programı' vasıtasıyla, yüksek katma değerli stratejik üretimi desteklediklerinin altını çizerek "Teşvik kapsamındaki yeni ve büyük ölçekli yatırımlarla, üretim maliyetlerini düşürerek, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Test ve muayene hizmetlerinde indirimler

Bakan Varank sanayicilerin, üreticilerin çok önemli paydaşları olan TSE ile Türk Patent ve Marka Kurumunu da, bu mücadeleye dahil edeceklerinin vurguladı. Varank bu kapsamda, belgelendirme ücretleri, tasarım, marka ve patent tescil hizmetleri için ilan edilen yüzde 25 indirimin 2019 yılı sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Varank, "Kısaca toparlamak gerekirse, Bakanlık olarak; finansman maliyetlerini indiriyoruz. Yurt içi katma değerli üretimi destekliyoruz. İthalata bağımlılığı azaltıyoruz. Bakanlığımız uhdesindeki belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz. Politikalarımızın ortak özelliği; yatırım, üretim ve girdi maliyetlerini düşürmektir. Sanayicimizin elini rahatlatarak, üretime teşvik ederek ve özellikle yerli üretimi tüm kaynaklarımızla destekleyerek, enflasyonla mücadeleye katkı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Enflasyonla mücadelede kalıcı ve sürdürülebilir çözümün yüksek katma değer üreten bir ekonomi olduğunu çok iyi bildiklerini belirten Varank, "Bu yüzden 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' diyerek, bakanlık olarak yol haritaları, yeni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz. Açıkladığımız her politikayı kararlılıkla hayata geçiriyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Enflasyonla mücadeleye bu bütüncül bakışla tam destek veriyoruz. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, milletimizin refahını daha da yükselteceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Enflasyonla mücadele için elini taşın altına koyan sanayicilerimiz ve iş insanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Canberk Özbuğutu - Murat Ergin

