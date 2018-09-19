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Bakan Varank HÜRKUŞ'un deneme uçuşuna katıldı

Bakan Varank HÜRKUŞ'un deneme uçuşuna katıldı
Bakan Varank HÜRKUŞ'un deneme uçuşuna katıldı

Yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ’un deneme uçuşuna katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Semalarımızdaki hava araçlarının her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiklerimizden oluşuyor'' dedi.

Bakan Varank HÜRKUŞ'un deneme uçuşuna katıldı - Tıkla İzle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti. Bakan Varank, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve diğer yetkililerden Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek 15 adet HÜRKUŞ'un seri üretimi ve T625 genel maksat helikopterinin ilk uçuşu hakkında bilgi aldı. Varank, HÜRKUŞ'ların her gün düzenli olarak yapılan deneme uçuşlarından birine de katıldı. TUSAŞ test pilotu Murat Özpala komutasında HÜRKUŞ ile icra edilen 139'uncu uçuş, yer seviyesinden maksimum 8 bin feet yükseklikte gerçekleştirildi. Zaman zaman yüksek hızlı pasaj geçişler ile stall manevraları yapılan deneme uçuşu 11 dakika sürdü.

''Semalarımızdaki hava araçları her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiklerimizden oluşuyor'' 

Varank, daha sonra 6 Eylül'de ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli helikopter T625'i inceledi. TUSAŞ tesislerinde devam eden diğer projeleri de inceleyen Bakan Varank, ''HÜRKUŞ'un milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilmiş ve üretilmiş olmasından dolayı gurur duydum. Semalarımızdaki hava araçları her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiklerimizden oluşuyor. Bu ülkemiz için önemli bir güçlenme vesilesi. Ülkemizin savunma ve havacılık sanayiinde kat ettiği mesafe gurur verici düzeydedir. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar ile bu tabloyu taçlandırmak istiyoruz. Burada da yetkililerimizle konuştuk. HÜRKUŞ, gençlerimizin yakından görmesi ve tanıması için TEKNOFEST'de olacak. Bu milli gururumuzu izlemek isteyenleri TEKNOFEST İstanbul'a davet ediyorum'' ifadelerini kullandı. 

Uçuş öncesinde Varank'a pilot Özpalave ekibi tarafından eğitim verildi. Eğitimi dikkatle dinleyen Varank'ın oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.  

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