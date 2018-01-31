Bakan Yardımcısı Boynukalın, Milli Takım kampını ziyaret etti

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, milli sporculara destek ve moral vermek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, “İki milli takımımızın başarılı oyuncularını Antalya’nın Manavgat ilçesinde ziyaret ettik. Ampute Milli Futbol Takımımız biliyorsunuz zaten. Yanımda bulunan kahramanımız, gazimiz Osman Çakmak kaptanımız son dakika golüyle Avrupa Kupasını getirmişti. Şimdi burada antrenman yapıyorlar. Buradan da İtalya’ya geçecekler. Üçlü turnuva kapsamında İtalya ve Fransa ile hazırlık maçı yapacaklar. İnşallah sonra yurdumuza geri dönecekler. Yine burada tekerlekli kort tenisi milli oyuncularımız var. Onlarda bireysel olarak Mart ayında Prag’ta yapılacak olan turnuvayla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Cuma gününe kadar buradalar. Sonrasında inşallah kadınlar ve erkelerde ayrı ayrı yapılacak en iyi turnuvalara katılacaklar. 8 turnuvanın ortalaması alınarak, kota alınıp, 2020 de Tokya’da bizi temsil etmeye çalışacaklar. Bizde onlara moral vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Arif Kaplan