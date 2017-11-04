Bakan Yardımcısı Ceylan’dan ‘MARZİNC’ açıklaması

Ceylan, Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda beraberinde ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı İbrahim Özdemir ve İl Müdür Vekili Nazan Şentürk ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yardımcısı Ceylan, baca gazlarının değerlerinin 7 gün 24 saat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online şekilde izlendiğini ve online izleme değerlerinin yanlış gönderilme ihtimaline karşı da yerinde de ölçümler yaptırdıklarını kaydetti.

Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak MARZINC’teki inceleme ve denetimlerin Türkiye’de hiç görülmedik ölçüde hiçbir sanayi kuruluşunda olmadık bir şekilde yaptıklarını kaydeden Ceylan, "Halkımızın sağlığı bizim için önemli. Bu tesislerin sahibi kim olursa insan sağlığı her şeyin üstündedir. Sanayimiz elbetteki önemli, istihdam önemli ama halk sağlığını tehdit etmeyecek, halk sağlığına zarar vermeyecek bir sanayi yapılaşmasını temin etmekte bizlerin, hepimizin vazifesi. Bakanlık olarak, bugünlerde MARZİC'le oturup, MARZİC'le kalkıyoruz. Burayı mutlaka vatandaşlarımızın da tatmin olabileceği bir duruma mutlaka getireceğiz. İzliyoruz, halkımızın adına izliyoruz, bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Gerekli yaptırımlarda uygulanacak, eksiklikler de mutlaka giderilecektir" dedi.

"İnsan ve halk sağlığını tehdit edecek netice görmedik"

"Mevzuatımızın ve çevre kanunun bize verdiği yetkiler çerçevesinde bu inceleme ve denetimleri yapıyoruz" diyen Ceylan, "Bu çevrede hareket etmektedir. Atacağımız adımlar ve uygulayacağımız yaptırımların hepsini kanunun ve ilgili yönetmeliğin bize verdiği yetkilere göre yapıyoruz. Bunları yaparken de bilimsel verilerin olması gerekiyor. İçeride belli eksiklikler tespit edildi ve bunlar için idari yaptırımlar mutlaka uygulanacak. Bakanlık olarak kuruluşa eksiklikleri bildiriyoruz ve onlarda iş temrin planını bize kısa sürede gönderecekler. Hem baca gazları yönüyle hem de üretim sonrası orada depolanan cüruf ve atık sular nedeniyle çok ciddi anlamda araştırma ve denetime tabi tutuldu. Baca gazları itibari ile baktığımızda, 7 gün 24 saat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online şekilde izleniyor. Ayrıca online izleme değerlerinin yanlış gönderilme ihtimaline karşı da yerinde de ölçümler yaptırdık. Baca gazı itibari ile yaptığımız denetimlerde şuana kadar hiçbir zaman insan ve halk sağlığını tehdit edecek netice görmedik. Karabük kamuoyunda ‘burası zehir soluyor’ deniliyor ama bizim kriterlerimize göre yapılan denetimlerde hep altında bir değer çıktı" ifadelerini kaydetti.

"Kurşun değeri biraz yüksek"

Firmanın bulunduğu alanda yüksek miktarda cüruf birikintileri olduğunu aktaran Ceylan, "Bizim yönetmeliklerimiz çerçevesinde bir yıldan fazla açık alanda depolanması mümkün değil, mevzuatımıza aykırı bir husus. Bu süre içinde de depolanırken de onların da şartları var onlara da uymak zorundalar. Bir yıldan fazla zamandır burada cüruflar birikmiş bununla ilgili ciddi anlamda yaptırım cezaları uygulanacak. Cüruflarla ilgili en hızlı şekilde buradan bertaraflarını sağlamak durumundayız. Bu cüruflar buradan en hızlı şekilde kalkmak durumunda. Bakanlık olarak il müdürlüğümüzle birlikte elemanlarımız geldi cüruflardan numuneler alındı, bular analize gönderildi. Hem bizim Gölbaşı'ndaki laboratuvarlarımızda analiz yapıldı hem de TÜBİTAK'ın Gebze'deki Marmara Araştırma Merkezine de gönderdik. TÜBİTAK'taki numune ilk sonuçları gelmeye başladı ama nihai sonuçlar henüz gelmedi. Kendi laboratuvarlarımızda yaptığımız sonuçlara göre cüruf içindeki tek bir metalin kurşunun limitlerin üstünde olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Cürufun taşınması gerektiğini, şirketin de çeşitli kurumlarla anlaşma yaptığını ve hızlı bir şekilde günlük 20 kamyonla cürufları gönderdiğini vurgulayan Ceylan, taşınma işlerin hızlanması gerektiğini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı İbrahim Özdemir de bütün şikayetlere bakıldığını belirterek, "Biz yılda 50 bin tane tesisin denetimini gerçekleştiriyoruz. Uygun çalışmayan bu tesislere ortalama 150 milyon lira idari para cezası uygulayıp, kirliliği önlemeleri için gerekli tedbirleri aldırıyoruz. Her türlü sanayi tesisinde bu sıkıntılar bazen olabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yasin Erdem

