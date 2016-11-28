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Bakan Yardımcısı Ersoy'dan göçükte ölen işçilerin ailelerine ziyaret

Göçüğün yaşandığı maden ocağında incelemede bulunmak üzere Siirt'e gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersoydan göçükte ölen işçilerin ailelerine ziyaret

28 Kasım 2016 22:33

Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberindeki Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve Başbakanlık Afet ve Acil Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden'le Şirvan ilçesinde maden sahasında enkaz altındaki işçilerin kurtarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra AFAD mobil aracında oluşturulan kriz masasına geçerek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Toprak altında kalan 4 işçinin bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Ersoy, son işçi kurtarılana kadar çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Ersoy, maden faciasında enkaz altında yaşamını yitiren Kerem Arat ve İsmail Tekin için Barış ve Kooperatif mahallelerinde kurulan taziye evlerini de ziyaret ederek, ailelere taziye dileklerini iletti. 

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: Bakan Yardımcısı Ersoy, göçük, ziyaret


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