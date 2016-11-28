Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberindeki Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve Başbakanlık Afet ve Acil Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden'le Şirvan ilçesinde maden sahasında enkaz altındaki işçilerin kurtarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra AFAD mobil aracında oluşturulan kriz masasına geçerek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Toprak altında kalan 4 işçinin bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Ersoy, son işçi kurtarılana kadar çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Ersoy, maden faciasında enkaz altında yaşamını yitiren Kerem Arat ve İsmail Tekin için Barış ve Kooperatif mahallelerinde kurulan taziye evlerini de ziyaret ederek, ailelere taziye dileklerini iletti.

Mehmet Niyazi Deniz