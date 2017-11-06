Bakan yerli otomobille ilgili bilgi verdi

Bakan Özlü, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı. Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hakkında sunum yaptı. Sanayinin birinci çeyrekte 6.7, ikinci çeyrekte 6.3 büyüdüğünü hatırlatan Bakan Özlü, ihracatın yüzde 94’ünü sanayi ürünlerini oluşturduğunu belirterek, "Yüksek teknoloji ürünlerimizin ihracatımız içindeki payı, istediğinizi seviyede değildir. Türkiye’nin katma değeri ürünlerin üretilmesi hükümetimiz ve Bakanlığımız için öncelikli konudur. Yüksek teknoloji ürünleri ihracatımız içindeki payını 10 yıl içerisinde yüzde 4’ler mertebesinden önce yüzde 8, sonra yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyoruz. 2016 yılı Ar-Ge faaliyetleri için 7 milyar 508 milyon lira harcama yapmıştır. Bu miktar 2015 yılına göre yaklaşık yüzde 22’lik bir artışı ifade etmektedir. Yine Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnaların toplamı 2016 yılında bir milyar 927 milyon TL’dir" ifadelerini kullandı.

OTOMOTİV ÜRETİMİ

Türkiye’nin otomotiv üretiminde Avrupa’da beşinci, dünyada on beşinci olduğuna dikkat çeken Bakan Özlü, "2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı ABD doları ve avro bazında yüzde 22 artışla 21.2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bu yıl otomotiv sanayi ihracatı 28 milyar dolar olmasını bekliyoruz. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 18, otomotiv üretim ise yüzde 31 oranında artmıştır" şeklinde konuştu.

YERLİ OTOMOBİL

Türkiye’nin otomobili konusunda da bilgi veren Özlü, otomobil projesinin onlarca yıllık hayalin gerçekleştirilmesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Proje ile hem yurt içinde hem de dünya pazarında tercih edilebilir rekabetçi araçlar üretmeyi, otomotivde güncel teknolojiyi yakalamayı ve aynı zamanda bu araçların parçaları üretmek yerli tedarik zincirimizi geliştirmeyi ve bu alanda güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Projenin içinde yer alan firmaların hepsi, kendi alanlarında rüştlerini ispat etmiş, yüksek teknoloji üretme kapasitelerine sahip firmalardan. Otomobilin standartları, motoru ve özellikleriyle ilgili; girişimci grubun tercihleri belirleyici olacaktır. Kamu tarafı olarak, girişimci gruba her türlü desteği vereceğiz. Yerli marka otomobilimiz, çağımız ve teknolojinin bütün gereklerine cevap vermesine özen göstereceğiz."

ANTARKTİKA’YA ÜS

Türkiye’nin Antarktika’da üs kurmasına ilişkin olarak Özlü, "2017 yılı içerisinde Antartika’ya ilk ulusal seferimizi düzenledik. Yıl sonuna kadar da ikinci ulusal seferimizi düzenleyerek kıtada bilim üssümüzün kurulması ile ilgili ön fizibilite çalışmalarını tamamlayacağız. Ayrıca 2018 yılı içerisinde çok yılı ’Ulusal Kutup Bilim Programı ve Stratejisi’ in hazırlayarak Antartika’daki bilimsel çalışmalarımızı daha da planlı bir şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.