Bakan Yılmaz: '10 yıl içinde okulların sayısı 28’e çıkarılacak'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kabil’de basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Yılmaz, Büyükelçilikte gerçekleştirdiği toplantıda Afganistan’ın bayrağının Mustafa Kemal Atatürk tarafından direğe çekildiğine dikkat çekerek bu bayrağın yabancı bir bayrak olmadığını ifade etti. 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında ittifak arasında anlaşma imzalandığını vurgulayan Bakan Yılmaz, 2014 yılında da Afganistan ile Türkiye arasında Stratejik ortaklık ve Dostluk Anlaşması imzalandığını aktardı. Bakan Yılmaz Afganistan ile ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini bildirerek, “Bu alanların başında eğitim gelmektedir. Afganistan Güvenlik Güçlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitimine devam edilmektedir. Türkiye’de doğduğum kent olan Sivas’ta Afgan polislerin eğitimi de devam etmektedir. Bundan sonra da eğitim alanındaki iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

15 Temmuz darbe girişimine değinen Bakan Yılmaz, “Türkiye 15 Temmuz’da bir terör saldırısına, kendi içinden doğduğu topluma ailesine ihanet eden bir yapının saldırısına uğradı. Türkiye’de darbe girişimini, ihanet eylemini gerçekleştirenlerin yargılamalarına devam ediliyor ve birçoğu da mahkemelerde karara bağlandı. İslam İşbirliği Teşkilatı, FETÖ’yü 19 Ekim 2016 tarihinde terör örgütü olarak ilan etti. İslam İşbirliği Teşkilatı, bu örgütün İslam ülkelerinin kamu düzenine, güvenlik ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğunu ve üye devletleri de FETÖ’ye karşı gerekli her tedbiri almaya ve bu yönde Türkiye ile işbirliği yapmaya devam etmiştir. Körfez İşbirliği Teşkilatı, Riyad’da düzenlenen Bakanlar Toplantısı’nda FETÖ’yü terör örgütü olarak teyit etmiştir. Asya Parlamenterler Asamblesi 28 Kasım-1 Aralık 2016 tarihlerinde Kamboçya’nın Siem Reap şehrinde düzenlenen toplantısında FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu ve APA üyesi ülkelerin söz konusu örgüte karşı gerekli önlemleri alması çağrısını yaptı” ifadelerini kullandı.

“Afganlı öğrenciler evladımız gibidir”

Çeşitli ülkelerde bulunan okulların kapatıldığını belirten Bakan Yılmaz, Gine, Somali, Sudan, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Çad’ın da okulları kapatarak Maarif Vakfı’na devrettiğini bildirdi. Dost kardeş ülkelerin FETÖ okullarını tehdit olarak görüp okulları kapattığını dile getiren Bakan Yılmaz, “Biz Afganistan’daki kardeşlerimize de diyoruz ki, Afganlı öğrenciler evladımız gibidir. Hiçbirinin en ufak bir zarar görmesini istemeyiz. Evlatlarımıza daha kaliteli eğitim verilmesi için, okul sayılarının arttırılması için, eğitim verilen öğrenci sayısının arttırılması için mevcut okulların Maarif vakfına devredilmesi ve Maarif Vakfı’nın da mevcut okullar yanına yeni okullar açılması konusunda protokolü Afganistan Eğitim Bakanı ile imzaladık” dedi.

“Afganistan eğitimine katkı amacıyla 100’e yakın okul inşa ettik”

Başarılı öğrencilere burs sağlanacağını kaydeden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Afganistan ile Türkiye arasında Afganistan’da Mevlana Üniversitesinin açılmasına ilişkin bir çalışmamız da var. Bunu da nihayete erdireceğiz. Herkes şundan emin olsun Türkiye ile eğitim daha kaliteli olacaktır. Türkiye ile eğitim Afgan ailelere ve velilere daha güven verecektir. İmza atmadan önce eğitim alanında Afganistan’da 335 projeyi TİKA vasıtasıyla gerçekleştirdik. Afganistan eğitimine katkı amacıyla 100’e yakın okul inşa ettik, 120 bin öğrenciye eğitim olanağı sağladık, inşa edilen okulların müştemilatları ve donanımları yapıldı. TİKA’nın 2017’ye kadar yaptığı harcama 309 milyon doların üzerindedir. Şimdiki söylediklerimiz taahhüt etmeden yaptıklarımızdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Afrika’ya gidiyor. Biraz önce söylediğim gibi Somali, Sudan, Kongo Halk Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Çad ve Somali Land’da, Somali’nin ayrı bir bölümü, buralarda Maarif Vakfımızın okulları var, FETÖ okulları yok açıklamasını yaptı. Bakan Yılmaz, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“26 ülke ile de yeni okulların açılmasın için protokoller imzalanmış olup devir teslim süreçleri devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde ise var ise okulların Maarif Vakfı’na devredilmesi konusunda gereği yapılacaktır. Buradaki okullarla ilgili olarak da gelecek 10 yıl içerisinde Afgan-Türk okullarının sayısı 28’e çıkarılacak. 10 tanesi ya da daha fazlası Afgan Milli Eğitim Bakanlığının talebi de dikkate alınarak teknik ve mezhep okulu olacak. Öğrenci ayısı 18 bine kadar arttırılacak. Kız ve erkek yurtlarının kapasitesi arttırılacak”