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Bakan Yılmaz: 15 Temmuz şanlı bir destan olmuştur

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı, ülkemizin birliğini korumak ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gösterdiğiniz kahramanlık aziz milletimiz için şanlı bir destan ve gurur vesilesi olmuştur" dedi.

Bakan Yılmaz: 15 Temmuz şanlı bir destan olmuştur

11 Temmuz 2017 14:25

Yılmaz, memleketi Sivas’ta düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak üzere karayolu ile Ankara’dan kente geldi. Yılmaz, Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Polis Şehitliği ve Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Burada şehit ailelerine başsağlığı dileyen Yılmaz, 15 Temmuz Şehidi 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Yılmaz, burada şeref defterini imzalayan Bakan Yılmaz, deftere yazdıklarını okuyarak, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz, ülkemizin birliği ve beraberliği, devletimizin bekası için canlarına hiçe sayan şehitlerimiz, minnet ve en derin şükranlarımızla huzurunuzdayız. 15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı, ülkemizin birliğini korumak ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gösterdiğiniz kahramanlık aziz milletimiz için şanlı bir destan ve gurur vesilesi olmuştur. Vatan için canınızı hiçe sayarak gösterdiğiniz azminiz, fedakarlığınız ve vatan sevginiz bu aziz millet tarafından nesilden nesile gururla aktarılacaktır.Uğuruna şehadete erdiğiniz vatan toprağında rahat uyuyun. Bizlere emanet ettiğiniz vatanımıza layıkıyla sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıp emanetinize halal getirmeyeceğiz. Sizleri cesaretinizi vatan sevginizi ve 15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacağız. Vatanımız bayrağımız ve istiklalimiz için şehadete ermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun."

Yılmaz, daha sonra Ulu Cami’de 15 Şehitleri için okutulan mevlit programına katıldı. Programa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip ile diğer yetkililer ve şehit aileleri katıldı.

Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu 

Etiketler: İsmet Yılmaz


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