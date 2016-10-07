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Bakan Yılmaz açıkladı: 'Bunu yüzde 100’e çıkartacağız'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacağız. Türkiye ortalaması yüzde 50’nin biraz üstündedir. Bunu yüzde 100’e çıkartacağız” dedi.

Bakan Yılmaz açıkladı: Bunu yüzde 100e çıkartacağız

07 Ekim 2016 18:52

Giresun’da Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kız ve erkek öğrenci yurdunun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Eskiden yatırımlar başlar bitmezdi. Şimdi temelini biz attık, biz bitiriyoruz. Kaynak ayırdıysan biter, yoksa kendiliğinden bir şey bitmiyor. Kaynağı ayırabilmek için milletten aldığınızı millete döndürebilmek lazım. Rotayı çizmeniz lazım. Geçmişe kıyasla çok iyi bir durumdayız. Derslik başına düşen öğrenci sayımız 20’nin altında” şeklinde konuştu.

“Mesleki eğitime önem vereceğiz”

Meslek okullarında Türkiye’nin yakaladığı başarı oranının yüzde 52 olduğunu belirten Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

“Biz önümüzdeki dönemde meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüyoruz. Ortaöğretimde meslek eğitimi alanların oranı yüzde 44. Önümüzdeki dönemde tek önceliğimiz meslek eğitimidir. Yüzde 44 olan oranı yüzde 60’a çıkaracağız. İşte o zaman 21’nci yüzyılda Türkiye’nin hak ettiği hedeflere, insanımızın hak ettiği müreffeh topluma o zaman ulaşacağız. Fatih projesine başladık. Öğretmenlerimize tablet bilgisayarlar dağıttık, yine öğrencilerimize dağıtıyoruz. Akılı tahtaları ortaokul ve lisedeki birçok okulumuza dağıttık. Önümüzdeki dönem olmayan okullarımıza da dağıtacağız.”

“Okul öncesi eğitime zorunluluk geliyor”

Okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacaklarını bildiren Bakan Yılmaz şöyle devam etti:

“Bu gerçekten büyük bir reformdur. Okul öncesi eğitimin Türkiye ortalaması yüzde 50’nin biraz üstündedir. Bunu yüzde 100’e çıkartacağız. İlköğretimde zorunlu eğitim yüzde 100’e yakın. Ortaöğretimde yine ona yaklaşıyoruz. Üniversitede bizden önce her 100 öğrenciden üniversiteye giden sayısı 14 iken, şimdi bu rakam 39-40 seviyesinde. Şundan eminiz ki eğitim sisteminde Türkiye’nin bugünü dünden daha iyi.”

“Eskiden Türkiye’de koğuşlar vardı. Ne koğuşları vardı? Cezaevlerinde, hastanelerde ve okul yurtlarında koğuş vardı” diyen Bakan Yılmaz, “Şimdi Allah’a şükür koğuş sisteminden hastanede nitelikli yatak sistemine, yurtlarda 4 kişilik odalara geçeceğiz. Cezaevlerinde de çok daha iyi bir durumdayız. Çünkü biliyoruz ki insan en temel varlıktır” ifadelerini kullandı.

“Müfredat güncelleşecek, yabancı dile ağırlık verilecek”

Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Önümüzde dönem ortaöğretimin ilk yılını, yani 5. sınıfta yabancı dil eğitimine ağırlık vereceğiz. Şimdi de veriyoruz ama bizim bu okullarımızı bitirenler bitirdikten sonra yabancı dil problemi olmayacaktır. Müfredatı güncelleştireceğiz ve sadeleştireceğiz. İstiyoruz ki evlatlarımızın hayatının en güzel dönemi öğrencilik dönemi olsun. Tatile girince ne zaman okul açılacak diye dört gözle beklesin. Bu hep birlikte başaracağız. Eğitim içinde özel sektörün payını artıracağız. Şimdiki oran yüzde 7’ler civarında. En kısa zamanda uluslararası çağdaş ülkelerde olduğu gibi yüzde 15’in üzerine çıkarmaktır.”

Etiketler: İsmet Yılmaz


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