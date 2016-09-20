Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Baghirov, eğitim ilişkilerinin geliştirilmesi ve nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Millî Eğitim Bakanı Yılmaz ile biraraya geldi. Kabulde yaptığı konuşmada Yılmaz, “Sayın Büyükelçi, bir milletin, iki devletin Ankara’daki temsilcisi olarak şu en kendi evindedir. Kendi millî eğitim bakanlığına nasıl gidiyorsa Bakanlığımıza da o rahatlıkla gelir. Azerbaycan ile her alanda olduğu gibi eğitim alanındaki ilişkilerimiz çok iyi seviyede devam ediyor. Mevcut olan ilişkilerimizi özellikle eğitim alanında da çok daha ileriye götürmek için üzerimize düşen şeyler var, onları yapmaya azami gayret gösteriyoruz.” diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Azerbaycan’a yapıtları ziyareti hatırlatan Bakan Yılmaz, şunları söyledi: “Bu ziyaretimizde hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Eğitim Bakanı ile görüştük, dolayısıyla bizim ilettiğimiz hususların her birinin yerine getirilmesi için irade belirtildi. Şimdi bundan sonra bize düşen, siyasi iradenin kararlarının takibini yapmaktır. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Baghirov ise, Millî Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı Bakan Yılmaz’ı tebrik ederek, bu görevin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Baghirov, şunları kaydetti:

“Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, dünyada ikinci örneği olmayan ilişkilerdir. Özellikle bu günlerde bu ilişkilerin daha da gelişerek devam ediyor olması bizleri çok sevindiriyor. Bu ilişkileri daha da ileriye götürmek bizim görevimizdir.” dedi. Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandığı günden beri özellikle eğitim alanında Türkiye ile çok güzel ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Büyükelçi Baghirov, “Azerbaycan’daki bugünkü kadroların birçoğu zamanında Türkiye’den mezun olmuş öğrencilerdir.”

Baghirov, Azerbaycan olarak, Millî Savunma Bakanlığı döneminde olduğu gibi Millî Eğitim Bakanı olarak da Bakan Yılmaz’dan her zaman destek gördüklerini dile getirerek teşekkür etti.