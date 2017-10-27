Bakan Yılmaz: 'Bizi eleştirme hakkı muhalefet partilerin hiçbirisinin yok'

Bakan Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonun düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, "Çok nüfusu olan yerlerden başlamak üzere Allah nasip ederse her yere hizmeti göndereceğiz. Nerede bir insan varsa ister köy ister mezrada olsun eğitim, yol, su ihtiyacı varsa hepsini bizim karşılamak vazifemiz biz bunun için hizmete talip olduk. Hiç şüpheniz olmasın ki bu yolda da epey bir mesafe aldık" dedi.

Çok şey yapıldığını ama daha yapılması gereken olduğu şeyler olduğunu söyleyen Yılmaz, "Her şeye rağmen Türkiye büyüyor. Türkiye birinci çeyrekte yüzde 5.1, ikinci çeyrekte 5.2 büyüdü. Üçüncü çeyrek yakında açıklanacak. Başbakanımız önceki gün İzmir'de açıkladı. 'Eğer çift haneli rakamlar yüzde 10 bir büyüme yakalarsak kimsede bunu bir sürpriz karşılamasın' dedi. Allah nasip ederse Türkiye'yi büyütmeye devam ediyoruz. 2002 yılında Türkiye'nin milli geliri 236 milyar dolardı. Bizim milli gelirimiz 236 milyar dolar iken İsviçre'nin milli geliri 301 milyar dolar, İsveç'in 264 milyar dolar, Hollanda'nın 467 milyar dolardı. Yani bir medeniyet yolunda yürüyoruz uygarlık yolunda Hollanda bizim iki katımız önünde. 2002'de başladığımız noktayı bilelim ki şimdi bulunduğumuz noktada ne kadar mesafe aldığımızın farkına varalım. Başladığın noktayı bilmek önemli ilk hareket ettiğinin noktayı bilmek önemlidir. İsviçre bizim önümüzdeyken şimdi 660 milyar dolara geldi. Bizim 863 milyar dolar oldu. İsviçre'nin Suriye ve Irak gibi komşusu da yok. İsveç'in de İsviçre'nin de böyle terör örgütleriyle mücadelesi de yok. İsveç bizim önümüzdeydi şimdi 561 milyar dolar biz gerisindeyken ilerisine geçtik.

Hollanda bizim bakanımızı konuşturmadı ya o şımarık Hollanda bizim iki katımızdı ya sanıyor ki hala 2002'deki Türkiye var. 467 milyar dolardı şimdi 761 milyar dolar oldular. Biz ne kadarız 863 milyar dolar işte Hollanda'nın hırçınlığı geriye kalmasından. Peki biz bu dönemde petrol mü bulduk, doğalgaz mı, altın madeni mi? Bulduk. Bunların hiçbirisini bulmadık. Ama tek bir şey bulduk. Bizim milletimizin beşeri sermayesinin özünde kemer olduğunu gördük. Bu milletle beraber istikrar ve güvenle aynı yerde duraraktan Türkiye'nin 15 yılda istikrar içerisinde yönetilmesine karar verdi. Bugün İsveç'in de, İsviçre'nin de, Hollanda'nın da önüne geçtik. Bu ülkelerin bizi önüne geçiren şey beşeri sermayemizdir. Beşeri sermaye eğitimde size güçtür, eğitimde bazen ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, bazen de doktora yeterlidir. Dolayısıyla her bir aşamadaki eğitimin Türkiye'ye katkısı var. Bizi eleştirme hakkı muhalefet partilerinin hiçbirisinde yok. Çünkü bize ne bıraktıklarını biz çok iyi biliyoruz. Hangi noktadan hangi noktaya da getirdiğimizi de biz çok daha iyi biliyoruz. Ama daha gitmemiz gereken çok yol var" diye konuştu.

Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan üstü kapatılan Cuma Pazarı'nın açılış programına katıldı. Bakan Yılmaz yapımda emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer katılımcılar pazarın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Yılmaz, daha sonra pazarı gezerek esnafla sohbet etti.

Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu

