Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulları Değerlendirme Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla Grand Ankara Hotel'de gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’de ulusal güvenlik söz konusu olduğunda akan suların durduğunu ifade ederek, “Türkiye’de ulusal güvenlikle ilgilidir diyebileceğimiz konulardan birisi de bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantının konusunu teşkil eden uyuşturucuyla mücadele, bağımlılık yapan maddelerle mücadele. Bu konu devletin görevi, devlet, gençleri uyuşturucu maddelerden ve benzeri alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır. Zaten bakanlarımız da söyledi, bu sadece belirli bir yaş grubuna yönelik bir tehdit değildir, toplumun bütün kesimlerinin muhatap olduğu bir tehdit, bir tehlikedir” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yılmaz, uyuşturucu ile mücadelede belirli risk gruplarının bulunduğunu belirterek, “Birde riskli gruplar vardır, bu gruplar arasında da gençler ve ergenler yer almaktadır. Muhakkak ki herkesin sorumluluğu var ama daha çok riske açık olan gruplarla muhatap olanların sorumluluğu bir kat daha fazladır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da öğretmenlerimizi bilgilendiriyoruz, öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz, öğrencilerimizin velilerini bilgilendiriyoruz ancak bu yetmez” şeklinde konuştu.

“Sayın Sağlık Bakanım burada koruyucu hekimliği ne yapıp edip mutlaka çok daha etkin hale getirmek lazım”

Bakan Yılmaz, uyuşturucu ile mücadelede koruyucu hekimliğin önemine değinerek, “Sayın Sağlık Bakanım burada koruyucu hekimliği ne yapıp edip mutlaka çok daha etkin hale getirmek lazım. Muhakkak ki yakalananlar varsa onların tedavisi ayrı bir gruba girer ama önceliğimiz koruyucu hekimliğimiz. İşte burada da gençlerimize, evlatlarımıza, öğrencilerimize gereken bilinci ve farkındalığı arttırmak için ortak bir duygu içerisinde çalışma yapılması gerekmektedir. Ben bu çalışmanın da o farkındalığı arttırmak için gerçekleştirilen çalışmalardan biri olduğunu değerlendiriyorum” dedi.

Goncagül Özcan