Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Yılmaz: 'Devlet, gençleri korumak için gerekli tedbirleri alır'

Bakan Yılmaz: 'Devlet, gençleri korumak için gerekli tedbirleri alır'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin, “Devlet, gençleri uyuşturucu maddelerden ve benzeri alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır” dedi.

Bakan Yılmaz: Devlet, gençleri korumak için gerekli tedbirleri alır

01 Aralık 2016 15:42

Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulları Değerlendirme Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla Grand Ankara Hotel'de gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’de ulusal güvenlik söz konusu olduğunda akan suların durduğunu ifade ederek, “Türkiye’de ulusal güvenlikle ilgilidir diyebileceğimiz konulardan birisi de bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantının konusunu teşkil eden uyuşturucuyla mücadele, bağımlılık yapan maddelerle mücadele. Bu konu devletin görevi, devlet, gençleri uyuşturucu maddelerden ve benzeri alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır. Zaten bakanlarımız da söyledi, bu sadece belirli bir yaş grubuna yönelik bir tehdit değildir, toplumun bütün kesimlerinin muhatap olduğu bir tehdit, bir tehlikedir” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yılmaz, uyuşturucu ile mücadelede belirli risk gruplarının bulunduğunu belirterek, “Birde riskli gruplar vardır, bu gruplar arasında da gençler ve ergenler yer almaktadır. Muhakkak ki herkesin sorumluluğu var ama daha çok riske açık olan gruplarla muhatap olanların sorumluluğu bir kat daha fazladır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da öğretmenlerimizi bilgilendiriyoruz, öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz, öğrencilerimizin velilerini bilgilendiriyoruz ancak bu yetmez” şeklinde konuştu.

“Sayın Sağlık Bakanım burada koruyucu hekimliği ne yapıp edip mutlaka çok daha etkin hale getirmek lazım”
Bakan Yılmaz, uyuşturucu ile mücadelede koruyucu hekimliğin önemine değinerek, “Sayın Sağlık Bakanım burada koruyucu hekimliği ne yapıp edip mutlaka çok daha etkin hale getirmek lazım. Muhakkak ki yakalananlar varsa onların tedavisi ayrı bir gruba girer ama önceliğimiz koruyucu hekimliğimiz. İşte burada da gençlerimize, evlatlarımıza, öğrencilerimize gereken bilinci ve farkındalığı arttırmak için ortak bir duygu içerisinde çalışma yapılması gerekmektedir. Ben bu çalışmanın da o farkındalığı arttırmak için gerçekleştirilen çalışmalardan biri olduğunu değerlendiriyorum” dedi. 

Goncagül Özcan

Etiketler: İsmet Yılmaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç