Bakan İsmet Yılmaz bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Ankara'dan özel uçakla memleketi Sivas'a geldi. Yılmaz'ı Nuri Demirağ Havalimanında Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve il protokolü karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhuriyet Üniversitesine geçen Yılmaz, Kültür Merkezinde düzenlenen 2016-2017 Akademik Yıl Açılış Törenine katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara Cumhuriyet Üniversitesinin tanıtıldığı sinevizyon gösterisi izletildi.

Törende konuşan Bakan İsmet Yılmaz, "Gerçekten eğitimde çok büyük bir yol aldık. Türkiye'yi 21'inci yüzyıla taşıyacak en büyük gayret ve çalışma üniversitelerden gelecektir. Eğer üniversiteler bir toplumu ileriye götüremezse hiç bir toplumun ileri gidebilmesi mümkün değildir. Bir yere üniversite geliyorsa umut geliyor demektir. Bir yere üniversite geliyorsa müteşebbis ruhu geliyor demektir. Öğrenciler sadece bitirdikten sonra 'nereye girip çalışabilirim' değil de bitirdikten sonra nasıl 'iş yeri açabilirim, nasıl girişimci olabilirim, başkasını nasıl istihdam edebilirim' diye de düşünecek bu girişimci ruhu üniversiteler ile birlikte şehirlere geliyor. Biz geldiğimizde 76 üniversite vardı. Bugün 111'i devlet olmak üzere 181 üniversite var. Türkiye Japonya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Fenerbahçe ve Ayvansaray Üniversitesi ile birlikte bu sayı 184 çıktı. Önümüzdeki günlerde Sivas dahil olmak üzere bir çok ilde yeni üniversiteler kurmaya devam edeceğiz. 76'dan 180'i aşmakla yatay büyüme oldu. Öğrenci sayımız 2 milyondan 7 milyonu geçti. Sadece lisanstaki öğrenci sayımız 4 milyonun üstünde bu rakamda gösteriyor ki Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yatay büyümeyi sağladık. Eğitimde dikey büyümeyi, kaliteleşmeyi de artırmamız lazım" dedi.

Üniversitelerin bir alana odaklanması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Üniversitelerimizin tümünün aynı birbirinin kopyası olmasını istemiyoruz. Bütün üniversitelerimiz farklı değerler üretmelidir. Bu yaklaşım bütün üniversitelerin bütün alanlarda faaliyet gösterirken bir alanda temayüz etmesi anlamına geliyor. Bu amaca yönelik olarak bölgesel kalkınma odalık misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması çalışması başlatıldı" diye konuştu.

"Eğitimin temeli öğretmendir"

Eğitimin temelinin öğretmen olduğunu ve öğretmen olmadan eğitim yapabilmenin mümkün olmadığını söyleyen Yılmaz, "Derslik yaparsınız, müfredat olur, bina olur. Ama öğretmen yoksa, öğretim üyesi yoksa ders yapabilmek mümkün değildir. Dersliğiniz yoktur, müfredat yoktur, kitap yoktur. Ama öğretmeniniz var ise öğretim üyeniz varsa açık alanda da olsa mutlaka eğitim yapılır. Öğretmen ve öğretim üyesi eğitimin en temel unsurudur. Önümüzdeki dönemde de buna yatırım yapacağız" şeklinde konuştu.

"Darbeyi yapan da karşı duran da bu eğitimden çıktı"

Türkiye'nin eğitimde başarılı olduğunu ancak eleştirilerin de olduğunu aktaran Yılmaz," Eğitimde bu kadar başarılı olmasaydık. Eleştiriler var ama 'darbeyi yapan da bu eğitimden çıktı' diyorlar. Doğru ama darbeye karşı olan da bu eğitimden çıktı. 'Dağa çıkan da bu eğitimden çıktı' diyorlar. Ama dağa çıkanla mücadele eden de bu eğitimden çıktı. Buradan ne anlaşılıyor. Eğitimde tek tipleştirme olabilmesi mümkün değil. Çünkü eğitimin payı bir raddeye kadardır. Eğitimin dışında çevrenin payı vardır. Çevrenin dışında ailenin payı vardır" dedi.

Uğur Yiğit