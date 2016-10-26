Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Balıkesir’de üç okulla kardeş okul projesi çerçevesinde Türkiye’ye yaptıkları ziyaret kapsamında gelen Filistinli öğrenci ve öğretmenlerden oluşun heyeti kabul etti. Filistinli öğretmen ve öğrencileri Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yılmaz, Türkiye’nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu, iki ülkenin ortak kültür ve tarihe sahip olduğunu ifade etti. Kardeş okul protokolünün uygulamaya konulmasından memnuniyet duyduğunu bildiren Yılmaz, hükümetler arası ilişkilerin geçici, fakat kardeş okul ve benzeri uygulamalarla kurulan halklar arası ilişkinin kalıcı olduğunu kaydetti. Bakan Yılmaz, Filistin ile eğitim alanında tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Filistin heyeti ise, kendilerini kabul ettiği ve çocuklara zaman ayırdığı için Bakan Yılmaz’a teşekkür etti. Heyet, Türkiye’den 3 okul ile kardeş okul ilişkisi kurduklarını, bu okulların kendilerini çok iyi ağırladığını ve müteşekkir olduklarını ifade etti.

