Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Yılmaz, Filistinli öğretmen ve öğrencileri kabul etti

Bakan Yılmaz, Filistinli öğretmen ve öğrencileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Filistinli öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyeti kabul etti.

Bakan Yılmaz, Filistinli öğretmen ve öğrencileri kabul etti

26 Ekim 2016 12:44

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Balıkesir’de üç okulla kardeş okul projesi çerçevesinde Türkiye’ye yaptıkları ziyaret kapsamında gelen Filistinli öğrenci ve öğretmenlerden oluşun heyeti kabul etti. Filistinli öğretmen ve öğrencileri Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yılmaz, Türkiye’nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu, iki ülkenin ortak kültür ve tarihe sahip olduğunu ifade etti. Kardeş okul protokolünün uygulamaya konulmasından memnuniyet duyduğunu bildiren Yılmaz, hükümetler arası ilişkilerin geçici, fakat kardeş okul ve benzeri uygulamalarla kurulan halklar arası ilişkinin kalıcı olduğunu kaydetti. Bakan Yılmaz, Filistin ile eğitim alanında tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
Filistin heyeti ise, kendilerini kabul ettiği ve çocuklara zaman ayırdığı için Bakan Yılmaz’a teşekkür etti. Heyet, Türkiye’den 3 okul ile kardeş okul ilişkisi kurduklarını, bu okulların kendilerini çok iyi ağırladığını ve müteşekkir olduklarını ifade etti.
 

Etiketler: İsmet Yılmaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!