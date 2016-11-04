Bakan Yılmaz, Antalya programı kapsamında Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti. Bakan Yılmaz’ı öğrenciler ve öğretmenler okul kapısında çiçeklerle karşıladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun kızı Meral Karaloğlu’nun da okuduğu sınıfta Türkçe dersine giren Bakan Yılmaz, bir süre çocuklarla ders dinledi. Ders sonunda öğrencilerle sohbet eden Bakan Yılmaz, öğrencilere önerilerde bulundu.

“Yapıcı eleştirin”

Yapıcı eleştirilere teşekkür etmeleri gerektiğini öğrencilere aktaran Bakan Yılmaz, “Aldığımız Türkiye’den daha iyi bir Türkiye’yi size bırakmak için çalışıyoruz. Sıkıntılar ve dertler toplumu güçlendirir. Gölcük depreminde 50 bine yakın insanımızı kaybettik. Ondan bir ders aldık ve AFAD diye bir kurum kurduk. Acil iletişim hattı kurduk. Problemlerimiz var onları çözerek daha iyi duruma geleceğiz. Türkiye eskiden yardım alan bir ülkeydi. Şimdi Türkiye yardım ediyor. Milli hasılaya oranla dünyada en fazla yardım ülke. Bütün krizlere rağmen daha iyiye gidiyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüz” diye konuştu.

“Öğrencilere matematik tavsiyesi”

Ardından matematik dersinin işlendiği bir sınıfa giren, yine öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, matematiğin hayatın her alanında yer aldığını vurguladı. Matematiğin sevdirilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Matematik güncel hayattaki her soruya cevap veriyor. Bizim başarılı öğretmenlerimizin matematiği sevdirmesi gerekiyor. Matematiği sevdirirsek okuma gücümüz de artar. Anladığımızı daha iyi anlatırız” ifadelerine yer verdi.

Bir velinin öğrencilerin sınavlardaki kaygısını nasıl azaltacaksınız sorusuna Bakan Yılmaz, “Eğitimde çok değişiklik yapıldı. Çok eleştiriler geldi. Çok şey değiştirdik ama iyiye gidelim diye yapıyoruz. Yıkmak için gelmedik. TEOG iyi oldu mu, oldu. Üniversite sınavlarına hazırlananların üstünde psikolojik baskı var. YÖK Başkanımızla önümüzdeki dönemde sınava girecek öğrencilerin sınav korkusunu nasıl azaltırız diye bir çalışmamız var” cevabını verdi.

Bakan Yılmaz, Vali Karaloğlu’nun kızı Meral Karaloğlu’nun özçekim isteğini de geri çevirmedi. Öğrenciler Bakan Yılmaz’dan okullarına kütüphane ve laboratuvar yapılmasını istedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti.