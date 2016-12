TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor. Bütçe görüşmeleri başlamadan önce Genel Kurulda terör kınandı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı konuşmada kelimelerin yetersiz kaldığı noktada olduklarını kaydederek, “Allah şehitlerimize rahmet eylesin, yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Terörün amacı ülkemizin birliği ve istikrarıdır. Teröre inat sabırla birliğimize ve dirliğimize sahip çıkacağız. Bilmiyorlar ki bu ülkeye saldırdıkça bu ülke parçalanmaz. Bu ülkeye saldırdıkça bu ülkenin insanları birbirlerine kenetlenir, kardeşliğini hatırlar, bir ve beraber olur” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise, terörün arkasındaki güçlere seslenerek, “Türkiye teröre teslim olmayacak. Her türlü alçak yöntemi devreye sokan terör bu aziz milleti korkutamayacaktır. Kapalı kapılar ardında sissi planlar yapanlar terörü taşeron olarak kullananlar, Türkiye’yi terörle teslim alacağını zannedenler hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu terör eylemleri birlik ve beraberliğimizi bozmayacak, bilakis milletimizin birbirine daha da kenetlenmesine vesile olacaktır. Arasında hangi terör örgütü olursa olsun, devletimiz bütün imkanlarını seferber ederek, bu hain terör eylemini yapanları teröristleri muhakkak bulunacaktır. Gizli eli içeride de olsa, dışarıda da olsa kıracağız. Beslediğiniz büyüttüğünüz bu terör illeti bir gün sizi de vurur” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, birlik ve ortak duruşun TBMM'den beklenen durum olduğunu söyleyerek, “Hiç şüphesiz bu saldırı, devletimizin ve milletimizin birliğine, Cumhuriyetimizin bekasına yönelik dış mihrak odaklı, dış destekli ve onların Türkiye’deki maşası olan isimleri her ne oldursa olsun, amaçları ne olursa olsun, Türkiye içindeki hainlerin menfur saldırısında kaybettiğimiz güvenlik görevlilerimizi ve iki sivil şehidimizi, bir sivil şehidimiz benim çok yakın arkadaşımın oğludur, Türkiye için büyük acıdır. Devletimizin terörle mücadele konusunda da duyarlı, önleyici istihbarat konularında daha yüksek hassasiyet içinde çalışması arzumuz ve temennimizdir. Parlamentonun ortak duruş sergilemesi gerekir. Toplumun bizden beklediği budur. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Çok sayıda yaralımız var, şifa diliyorum. Şehit yakınlarımıza sabır ve metanet diliyorum. Umarım ve dilerim bu son olsun” şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, terörün kanlı ve iğrenç yüzüne bir kere daha şahit olduklarını belirterek, “İstanbul alçakça ve acımasızca kana bulandı. Bütün terör saldırılarını lanetliyoruz. Nereden gelirse gelsin, tek hedefi milletimizin birliği olan terör her vasıta ve kanalı kullanarak gelecek umutlarımızı karartmaya çalışmaktadır. Terörün hedefi, bütün vatandaşlarımız ve Türkiye Cumhuriyeti, birliğimizdir. Öncelikle birliğimize sahip çıkacağız. Türk milletini sonsuza dek bir ve bütün olarak yaşama iradesini kıramayacaklardır. Unutulmamalıdır ki terörle mücadele geriye dönüşü olmayan bir süreçtir. Mücadelemiz her şart altında devam etmelidir. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz” diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İnsan Hakları Günü'nde saldırının gerçekleştirilmiş olmasının vahim olduğunu söyleyerek, “Biz 24 saat kınamamızı yapabiliriz. Bunun kayıp yakınlarına ve yakınlarını kaybedenlere bir faydası olmuyor. Artık bu ülkenin hiçbir kaybını ayırmadan, gözetmeden kim olursa olsun herkese saygı duyarak çözüm bulmak zamanıdır. Sadece 2016’da 20 patlamanın gerçekleştiği ülkemizi şiddet sarmalından çıkarmamız gerekiyor. Artık birlikte çözüm bulmalıyız. Demokrasi olmayan bir yerde kaos ve her türlü şiddet mümkündür” ifadelerini kullandı.



