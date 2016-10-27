Van’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Van Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İran İhracat Zirvesi ve Fuarı’nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye ile İran’ın işbirliği etnik ve mezhebi çatışmaların panzehiri konumundadır. İki ülkenin dostluğu, birlikte hareket etmesi büyük tehlikelerin önüne geçecek en önemli unsurdur. Bölgemizin dışında bir takım güçler, bölgede insanların sürekli etnik, mezhebi gerekçelerle kavga ederek, enerjimizi, kaynaklarımızı boşa harcamamızı istiyorlar. Bunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim Şiilik, Sünnilik diye bir dinimiz yok. Hepimizin dini İslam’dır. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Fitne odaklarının bizi birbirimize düşürme çabalarına itibar etmememiz lazım. Ticaretimiz arttıkça, ortak yatırımlar yükseldikçe bu kavgaları çıkarmak isteyenlere en güzel cevabı vermiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefimiz var”

İki ülke nüfusu toplandığında 160 milyon kişilik 2 trilyon dolar büyüklüğünde bir pazarın söz konusu olduğunun altını çizen Yılmaz, İran’ın geçmişte ekonomik yaptırımlardan dolayı potansiyelini değerlendiremediğini ifade etti. Yılmaz şunları kaydetti:

"İran’la ticaretimizi arttırma gayretimiz var. İran’da toplantılar yaptık. Orada ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Bir dönem 20 milyar dolara yükseldi bu rakam ama bazı sorunlar nedeniyle son zamanlarda aşağı doğru geldi. Son günlerde bir canlanma var. İnşallah kısa sürede hedefimizi yakalar ve daha yukarılara taşırız. Sadece ticaret değil, diğer hizmet sektörleri var. Turizm çok önemli. İran’dan çok sayıda turist Türkiye’ye geliyor. Türkiye’den de insanların İran’a gitmesi gerekiyor. Orada çok büyük doğal ve tarihi güzellikler var. Ticaret ve turizm dışında ortak yatırımlar da çok önemli. İş dünyamızı daha çok bir araya getirdikçe ortak yatırımların yapılacağına inanıyorum."

“Ortadoğu’nun istikrarı, barışı Türkiye ve İran’ın olumlu ilişkilerine bağlıdır”

"İran ve Türkiye’nin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi sadece refahı arttırmayacak, bölgemizin istikrarına, barış ve huzuruna katkı sağlayacak. Ortadoğu’nun istikrarı, barışı Türkiye ve İran’ın olumlu ilişkileriyle yakından ilgilidir" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran ile ticaretin geliştirilmesi konusunda en önemli çalışmalardan biri olan tercihli ticaret anlaşmasını imzaladık. Bundan sonra bize düşen bu anlaşma içindeki madde sayısını arttırmak. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok ürünün dahil edildiği tercihli ticaret anlaşmasını hayata geçirmiş oluruz. Nihai amacımız serbest ticarettir. Bunu başardığımızda hepimiz bundan yararlı çıkacağız. Rekabet iyi bir şeydir. Rekabetin olduğu yerde yenilik, girişim, kalite olur. Rekabetten korkmayalım. Ticareti kolaylaştırmaya dönük anlaşmamız da müzakere ediliyor. Kapılarla ilgili önemli gelişmeler yaşıyoruz. Şimdi asıl yapmamız gereken ağır araçların geçmesini sağlayacak alt yapıyı oluşturmak. Bizim tarafımızda yollar iyi ama İran tarafında öyle değil. İnşallah kısa zamanda o yollar biterse ağır vasıtalara da açılmış olacak. Asıl o zaman bölge İran’la ticaretten daha fazla kazanacak. Ticaret demek refah demek”

“Van, bölgede en büyük sıçramayı yapacak ilimizdir”

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay ise, Van’ın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Van’da bu tür etkinliklere ihtiyacımız var. Van büyük bir ticaret ve sanayi merkezidir. Hep birlikte el birliğiyle buradaki işler daha iyi olsun diye çaba gösteriyoruz. Terörle ilgili şu anda önemli gelişmeler var. Van, bölgede en büyük sıçramayı yapacak ilimizdir. Bunu Vanlı ve İran’dan gelen iş adamlarımız için söylüyorum. Biz sizleri seviyoruz. Van otellerinde İranlı kardeşlerimizi görünce mutlu oluyoruz. İlişkileri arttırmak bizlere düşüyor ve biz de bu çaba içindeyiz" şeklinde konuştu.

“Hedefimiz İran’la ticaret konusunda belirlenen rakamlara ulaşmaktır”

İran’la ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaretin büyümesinin iki ülke açısından çok önemli olduğunu aktaran Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci de, “Bu anlamda ticaret anlaşmalarıyla önemli adımlar atıyoruz ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz İran’la ticaret konusunda belirlenen rakamlara ulaşmaktır. Zaman zaman sınır kapılarındaki sıkıntılar iki taraftan da kaynaklanabiliyor. Ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması konusunda her türlü adımlar atılmaktadır. Bakanlık olarak bu anlamda önemli çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Devlet ticaretin önündeki engelleri kaldıracak”

Van’da uluslararası katılımla ihracat zirvesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Van Valisi İbrahim Taşyapan ise konuşmasında, “Uluslararası katılımla burada fuar düzenliyoruz. Devlet ticaretin önündeki engelleri kaldıracak ve uygun yatırım ortamı tesis edecek. Bu gün ulaşım açısından engelleri kaldırdık. İran sınırımıza kadar bütün yollarımız duble yol yapıldı. Demiryolu bizim sınırlarımızdan İran’a gidiyor. İran tarafına, Orta Asya’ya giden tek demiryolu buradan İran’a gidiyor. Bunu geliştirmeli ve daha iyi duruma getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Batı Azerbaycan Eyaleti Ticaret ve Maden Daire Başkanı Cemadi Husmen ile Urumiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Samet Parsaltani de birer konuşma yaptı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, Türkiye ve İran’dan iş adamları ve sanayiciler katıldı.