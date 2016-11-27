Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesindeki bir özel okulun açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı konuşmada, "Darbeyi yapanlar da bu eğitim sisteminden ama onlara karşı koyan onlardan çok daha fazla insan vardı. Diğerlerinin elinde silah vardı, bu insanların elinde silahları bile yoktu ama imanı, inancı ve memleket kadar büyük yüreği vardı. Dolayısıyla bu insanların olduğu ülkede 'Değerler eğitimi verilmiyor' demek insafsızlık olur. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece 79 milyon kardeş olacağız, birbirlerimizin kusurlarını görmeyeceğiz. Aksine kusurları örteceğiz, güzellikleri ve iyilikleri öne çıkaracağız" dedi.

Açılış konuşmasının ardından okulu ve sınıfları gezen Bakan Yılmaz, çatı katındaki dev teleskopla yıldızları izledi. 22 inç merceğe sahip uyduya bağlanan teleskopla yıldızlara ve aya bakan Yılmaz, "Baktım ama bir şey göremedim" dedi. Kendisinden sonra teleskoba çıkan Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya seslenen İsmet Yılmaz, "Efkan Abi bir şey göremezsen ben neden göremiyorum diye şaşırma çünkü bende göremedim" diyerek espri yaptı.