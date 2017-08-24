Bakan Yılmaz: “Yeni eğitim-öğretim yılına sancısız gireceğiz”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, programı kapsamında Sivas'ta, özel bir kanalda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “İlk olarak, eğitim yılına sancısız gireceğiz. İki, yeni döneme geçen yıldan daha iyi başlayacağız. Üçüncüsü, eğitimimiz iyi bir yolda. Çünkü Türkiye’de bugün hangi alanda iyi bir şey yapılıyorsa, onda eğitimin mutlaka bir payı vardır. Sağlıkta iyi bir başarı mı elde edildi? Bu başarıyı neye borçluyuz? Doktorlarımıza borçluyuz, hemşiremize borçluyuz tabi. Ama onlar hangi eğitim sisteminden çıktı? Bizim eğitimimizden çıktı, dolayısıyla doktorun kendi başına bir başarısı değil. Eğitimin başarısı iyi doktor yetiştirmek, iyi mühendis yetiştirmek, iyi ekonomist yetiştirmek, iyi doktor yetiştirdik mi? Yetiştirdik ki bak memnuniyet oranı yüzde 39’daydı, şimdi yüzde 78’lere çıktı. Demek ki burada başarı var, ama eğitimde de var” dedi.

Müfredatta 51 dersin öğretim programlarını tamamladıklarını kaydeden Bakan Yılmaz, “Türkiye’de bu ana kadar yapılmış en demokratik müfredatı hazırladık. Soruyorum; daha önce hiç böyle müfredat açıklandı mı? Hiç müfredatta STK’ların, üniversitelerin görüşleri alındı mı? O görüşler işlendi mi? Bunu ilk defa biz yaptık. İstiyoruz ki bu herkesin müfredatı olsun, herkes sahip çıksın. Değerler eğitiminde adalet diyoruz. Adalete karşı çıkan var mı? Yok. Değerler eğitimi; vatan sevgisi, aile sevgisi, sadakat, doğruluk. İşte bu temel değerlerimiz, herkesin doğru kabul ettiği değerler eğitimi olacak ve 21. yüzyılda evlatlarımızın sahip olması gereken değerler. Biz istiyoruz ki çocuklarımız ana dilini iyi kullanabilsin, bir yabancı dili iyi konuşsun, dijital yeterliliği olsun, finansal okur-yazarlığı olsun. Dolayısıyla istiyoruz ki bütün herkesin kabul edeceği değerleri de vererek bilgi, beceri, tutum ve davranışları içselleştirsin ve gelecek yüzyıla evlatlarımızı hazır hale getirelim ki Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaralım” ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz şöyle devam etti:

“51 dersin müfredatını tamamladık. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredatı için görüşleri aldık, ama yeni kitap yazmada gecikme olmasın diye geçen yılın müfredatıyla devam edeceğiz. 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni müfredatla eğitime başlayacağız, ancak 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren bütün sınıf düzeylerinde yeni müfredatla eğitim yapılacak.”

“İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır”

“İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” diyen Bakan Yılmaz, “Bizim bu müfredatımızın öznesi nedir dersen; hak, hukuk, adalet diyoruz. Yani hak eksenli yaklaşmak lazım, hakka-hukuka riayet etmek lazım. Mesela yola çöp atmayacaksın, bu kul hakkıdır. Bağırmayacaksın, başkasını rahatsız edersen bu kul hakkıdır. Dolayısıyla inşallah herkesin kabul edeceği değerlerle, becerilerle, bilgilerle birlikte çağdaş eğitimimizi evlatlarımıza vereceğiz ve Türkiye’nin yarınını bugünden daha aydınlık kılacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin eylül döneminde yapacakları mesleki çalışmalarına da değinen Bakan Yılmaz, “Eylül tarihi itibarıyla yeni döneme yeni bir müfredatla giriyoruz. Öğretmenlerimizin, bulunduğu yerlerde değil, kendi öğrencisiyle kendi okulunda, eğitim vereceği iklimi de içinde hissederek 5 Eylül’de görev yaptıkları illerde olmalarını bekliyoruz ki yepyeni bir heyecanla yepyeni bir eğitim-öğretim yılına başlayalım. Bitlis’te il müdürlerimizi, Ankara’da ilçe müdürlerimizi topladık. Onlara da söylediğimiz hususlar; bu müfredatı veli sorarsa yetkin olarak cevaplandıralım. Öğretmen de öğrenci de sorarsa onlara da gereken cevabı verelim diye inşallah müfredatta bir bilgilendirme sürecinde olacağız” dedi.

Musa Erdoğan