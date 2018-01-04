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Bakan Yılmaz'dan öğrenciye iş güvenliği uyarısı

İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Külliyesi'nde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, iş güvenliğine uymayan öğrenciyi ikaz etti.

Bakan Yılmazdan öğrenciye iş güvenliği uyarısı

04 Ocak 2018 13:51

Bursa'ya bir dizi ziyaretler için gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ilk olarak İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Külliyesi'nde incelemelerde bulundu. Mobilya ve iç mekan tasarım bölümünde öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyen Bakan Yılmaz, bir öğrenciyi kesim yaparken iş güvenliğine dikkat etmemesi üzerine uyardı. Öğrencinin çalıştığı CNC makinesinin durdurulmasını isteyen Bakan Yılmaz, "İş güvenliğine dikkat ediyorsun değil mi? Gözlüğün, eldivenin var mı?" diye sordu. Öğrencinin, "Var efendim" demesi üzerine, Bakan Yılmaz, "Var olması yetmez, kullanmalısınız" dedi. Yılmaz daha sınra diğer bölümleri ziyaret etti. 

Abdullah Çibir - Samet Doğru

 

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