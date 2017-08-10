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Bakan Yılmaz’dan taziye ve hasta ziyareti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bitlis’in Tatvan ilçesinde taziye ve hasta ziyaretinde bulundu.

Bakan Yılmazdan taziye ve hasta ziyareti

10 Ağustos 2017 17:39

Bitlis programı kapsamında Tatvan’a gelen Bakan İsmet Yılmaz, ilçenin önde gelen ailelerinden olan Dağdağan ailesinin Saadet Camii’ndeki taziyesine katıldı. Aile büyüklerine taziye dilekleri ileten Bakan Yılmaz, bir süre sonra beraberindeki heyetle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka’nın ilçede ikamet eden ailesini ziyaret etti. Ziyarette rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Müsteşar Aka’nın babası Sadettin Aka’ya ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Bakan Yılmaz, çıkışta kendisini kapıda bekleyen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle sakinleriyle de ayaküstü sohbet eden Bakan Yılmaz, Bitlis merkeze geçmek üzere ilçeden ayrıldı.

Tatvan ziyaretinde Bakan Yılmaz’a AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, parti teşkilatı üyeleri eşlik etti. 

Hakan Okay


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