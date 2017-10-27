Diğer
Kategoriler

Bakan Yılmaz'ın konvoyunda trafik kazası

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Sivas'taki programları sırasında konvoyda kaza meydana geldi. Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un makam araçlarının karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Bakan Yılmazın konvoyunda trafik kazası

27 Ekim 2017 12:24

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmranlı programına giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyunda bulunan Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı taşıyan 58 TR 919 plakalı makam aracı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'u taşıyan 58 AS 187 plakalı makam araçları çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, Altınsoy ile Aydoğan'ın başka bir araçla programa devam ettikleri öğrenildi.

Uğur Yiğit 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç