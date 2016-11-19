Aydın’da bu yıl eğitim öğretime başlayan ADÜ Buharkent MYO, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katımlıyla hizmete açıldı. Törene Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Ak Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş ve Abdurrahman Öz, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan AK Parti’li Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Buharkent üniversiteyle tanışacak dedik. Bununla kalmadık tüm masrafları ve eksikleri üstlendik. Küçük bir belediye olmamıza rağmen bu yıl 500 bin TL harcama yaptık. Hayırsever Buharkentlerin desteği sayesinde ADÜ Buharkent MYO’nun tüm ihtiyaçlarını karşıladık. 1500 öğrenci kapasiteli olarak benzerlerinin içerisinde en iyilerden birisi olan bir okulu Buharkent’e kazandırdık. ADÜ Rektörümüz de bize desteklerini esirgemedi. İlk etapta 6 öğretim görevlisi görevlendirildi ancak biz en kısa sürede 6 öğretim görevlisi daha görevlendirilmesini talep ediyoruz. Gelecek sene açılacak yeni bölümlerle öğrenci sayımızın 400-500’lere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu okul atıl kalmasın çünkü çok güzel bir okul ortaya çıkarıldı” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan da, “Şuan Buharkent MYO’da 108 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu okul Buharketlilerindir. Siz gerekenleri yapar ve okulu desteği verirse bizde desteğimizi esirgemeyiz. Buharkent Belediyemiz bu güne kadar okulumuza çok büyük destek verdi. Bu çabanın devam etmesi halinde bizde buraya olan desteğimizi sürdüreceğimize söz veriyoruz. Bu da bizim sözümüz olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise, “Bu yüksel okulun açılmasında emeği geçen ve katkı sağlayan tüm hemşerilerimizden Allah razı olsun. Sayın Belediye Başkanımız sayesinde Buharkent güzellikleri yaşamaya başladı. 1 Kasım’dan sonra ilk ziyaretimizi Buharkent’e yapmıştık. ‘Artık güneş Buharkent için bir başka güzel doğuyor’ demiştik. Şimdi bunları yerinde görüyoruz. Allah Başkanımızdan razı olsun. Gelişme ve büyümenin temeli eğitimdir. Hükümetimizin eğitime verdiği önemi ayrılan bütçe ve kaynaklar sayesinde açıkça görebiliyoruz. Direnip, çok çalışarak okuyarak zorlukların üstesinden geleceğiz. Bu millet 15 Temmuzda büyük bir felaketi birlikte önlendi. Bundan sonra da çok çalışıp çok okuyarak zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz” diye konuştu.

“Buharkent’i Aydın’ın en güzel üniversite kentlerinden birisi haline getirelim”

Yaptığı hizmetlerden dolayı Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, şöyle konuştu: “Bizler halka hizmet Hakka hizmet anlayışıyla yola çıkmış insanlarız. Verdiğimiz sözler sayılır ama verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getiririz. ADÜ Buharkent MYO bir takım anlayışıyla ortaya çıkarıldı. Sizlerden ricam buradan elinizi buradan çekmeyin. Buharkent’in nüfusu 12-13 bin. Burada 1000-1500 öğrencimiz olsun. Her yerde olan bölümler burada olmasın. Sizleri tebrik ediyorum; burada alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili bir bölüm açmışsınız. Bu okullarda yetişecek çocuklarımız geleceğin Türkiye’sine hitap eden çocuklar olacak. Ülkenin en uzun yaşayan insanları bu topraklarda yaşıyoruz. Bunun nedenini ortaya koyacak olanlar bilim insanlarıdır. Demokrasi şehidimiz Adnan Menderes’in adını taşıyan Adnan Menderes Üniversitesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Buharkent MYO’nun zengin bir kültüre sahip olacağını ve yeni bir ocak olacağını düşünüyorum. Burada 1000-1500 öğrenci olduğu zaman Buharkent’in şekli değişecektir. Burada öğrencilerimiz için bir yurt mutlaka olmalı. Bu çocuklarımız her türlü ihtiyaçları karşılanmalı. Diğer faaliyetlerle ilgili olarak imece usulüyle hep birlikte hareket edelim. Buharkent’i Aydın’ın en güzel üniversite kentlerinden birisi haline getirelim. Bu eğitim yuvasını ortaya çıkaran Buharkentlilerden Allah razı olsun”

Yapılan konuşmaların ardından ADÜ Buharkent MYO, Bakan Zeybekci ve protokol üyeleri tarafından hizmete açıldı. Daha sonra okulu gezen Bakan Zebekci, ADÜ Rektörü Bircan’dan bilgi aldı.