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Bakan Zeybekci, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva ile görüştü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sofya’daki temasları kapsamında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüştü.

Bakan Zeybekci, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva ile görüştü

07 Şubat 2018 17:24

Bulgaristan'da resmi ziyaret için bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakan Boyko Borisov'un ardından Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüştü. Bakan Zeybekci, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan Dışişleri Bakanı Zaharieva ile bir araya geldi. Zeybekci görüşmenin ardından “AB Dönem Başkanı Bulgaristan’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile bir araya gelerek, komşu iki ülke olarak iyi ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik kararlılığımızı vurguladık“ dedi. 

Nahit Doğu
 

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sofya

 

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