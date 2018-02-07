Bakan Zeybekci, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva ile görüştü

Bulgaristan'da resmi ziyaret için bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakan Boyko Borisov'un ardından Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüştü. Bakan Zeybekci, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan Dışişleri Bakanı Zaharieva ile bir araya geldi. Zeybekci görüşmenin ardından “AB Dönem Başkanı Bulgaristan’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile bir araya gelerek, komşu iki ülke olarak iyi ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik kararlılığımızı vurguladık“ dedi.

Nahit Doğu

