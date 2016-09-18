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Bakan Zeybekci, Denizli’de ziyaretlerde bulundu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli’de ziyaretlerde bulundu.

Bakan Zeybekci, Denizlide ziyaretlerde bulundu

18 Eylül 2016 12:10

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Zeybekci, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahalle muhtarlığını yapan Yaşar Beşparmakkaya'nın hayır yemeğine katıldı. Bakan Zeybekci ardından yeğeni vefat eden Kemal Dağ ile yakınlarını ziyaret edip başsağlığı dileklerinde bulundu.

Daha sonra Denizli'nin Nakşibendi Şeyhlerinden Hacı Ahmet Pakel’in ailesi ile yakınlarını ziyaret eden Zeybekci, başsağlığı diledi. Zeybekci son olarak bayramın üçüncü günü Denizli'de darp edilen engelli Himmet Gürbilek’i ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci


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