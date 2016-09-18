Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Zeybekci, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahalle muhtarlığını yapan Yaşar Beşparmakkaya'nın hayır yemeğine katıldı. Bakan Zeybekci ardından yeğeni vefat eden Kemal Dağ ile yakınlarını ziyaret edip başsağlığı dileklerinde bulundu.

Daha sonra Denizli'nin Nakşibendi Şeyhlerinden Hacı Ahmet Pakel’in ailesi ile yakınlarını ziyaret eden Zeybekci, başsağlığı diledi. Zeybekci son olarak bayramın üçüncü günü Denizli'de darp edilen engelli Himmet Gürbilek’i ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Medeni Topaloğlu