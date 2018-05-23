Bakan Zeybekci dövizde yaşanan kur artışını değerlendirdi

Bakan Zeybekci, memleketi Denizli’de özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Döviz kuru ile birlikte altında yaşanan yükselişe değinen Bakan Zeybekci, mükellefiyetlerin yerine getirilmesi konusunda her hangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Zeybekci, "Türkiye'nin reel sektörü, makroekonomik performansına bakınca büyüme rakamları yüzde 7,4. İhracatımızı 12 aylık periyotta yüzde 12 artırmak. 2017'deki yatırım teşvik belgesi tutarında yüzde 80 artış. 2018 başı itibariyle ilk çeyrekte büyüme performansımız. Yüzde 30 civarındaki turizm gelirleri artışı. Bu bir alın teri, bir emek. Türk ekonomisinin bir performansı. Kapasite kullanım oranlarının, sanayi üretim endeksinin büyümesi. 2017'de bütçe açığı performansı yüzde 1,5 seviyesinde. Bu övülmesi gereken bir performans. Mükellefiyetlerimizi yerine getirmekle ilgili sıkıntı yok. Siyasetteki söylemlerle ilgili spekülatif amaçlı sebepler olarak kullanılması da söz konusu olabilir" diye konuştu.

"Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı"



Dövize müdahale konusunda ilgili kurumlara seslenen Bakan Zeybekci şunları söyledi:

"Türk lirasının değer kaybını bir reel makroekonomik nedene bağlamak mümkün değil. Bu yüzden spekülatif diyoruz. Para politikalarıyla yönlendirilmesi gereken bir alan. Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var. Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum. Bunun da geciktirilmesinin Türk sanayisine, büyümesine makroekonomik performanslara faydası olmadığına inanıyorum. Dövizdeki artışın maliyetini Türk reel sektörüne ödetmemek lazım. İlgili kurumlar Cumhurbaşkanı ya da Başbakan'ı konuya dahil etmeden sorumluluklarının gereğini yapmalı. Spekülatif değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz lazım. Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı. Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir. Henüz o noktaya gelinmedi. Para politikalarıyla ilgili uygulamada hızlı bir şekilde gereğinin yapılacağına inanıyorum. Bu yapılırsa enflasyonla ilgili büyük bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Maalesef yakın bir iki çeyrek içinde tek haneli rakamı pek olası görmüyorum."

"5 bakanın olmaması ve beşinin de ekonomi civarında olması değişik şekilde yorumlanıyor"



Açıklamalarında son olarak açıklanan AK Parti milletvekilli aday listelerinde isminin yer almamasına değinen Bakan Zeybekci, "5 bakanın olmaması ve beşinin de ekonomi civarında olması değişik şekilde yorumlanıyor. Beşimizin de birbirinden haberi yok. 2004 yılında Cumhurbaşkanımız AK Parti'den Denizli'de adayı olacaksın talimatı oldu. ‘Hayır’ demedik. 2011'e kadar belediye başkanı olduk. Ardından milletvekili olduk. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Ekonomi Bakanı olduk. Ben nerede lazımsam bu can bu tende olduğu sürece bu millete hizmet edeceğiz. Önümüzdeki dönemle ilgili takdir Cumhurbaşkanımızındır. Neye layık görürse biz ona başımız üzerine deriz diğer teferruatlarla uğraşmayız" şeklinde konuştu.

Gökten Ceylan

