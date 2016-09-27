Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 5. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi'ne katıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Zeybekci, bir gazetecinin, 2016 büyüme beklentisini sorması üzerine, "Ar-Ge'de özel sektörümüzün payının artması anlamında Türkiye'de Ar-Ge'nin milli gelirden almış olduğu paydaki Türkiye'nin gelişmeleri her türlü takdire değerdir ama yeterli seviyeye ulaştık mı? Hayır. Onun için ben bugünkü etkinlikten dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bakan Zeybekci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin büyüme ile ilgili 2016 yılı büyüme beklentilerinin 2016 yılında gerek turizmde gerek tarımda gerekse ihracatta yaşanan bazı gelişmeler, çevre ülkelerdeki olumsuz gelişmelerin yanında, içerideki terör ve 15 Temmuz ihanet girişimi ile beraber Türkiye'de bir 'es' dönemimiz oldu yani bir çekingenlik dönemimiz oldu. Bunun da ekonomimiz üzerinde etkileri var tabbi ki, bu etkileri de görmezden gelmek mümkün değil ama yılın son çeyreğinde gerek iç tüketim gerek ihracatın büyümeye vereceği desteklerle gerekse turizmdeki düzeltmelerle yeterli olmasa da belirli bir ivme kazanacağımızı düşünüyoruz. Amacımız, ümidiz yüzde 4'ler seviyesinin üzerinde kalmak ama görüntü o ki yüzde 4'ün altında bir yerlerde büyüme rakamımız olacaktır. 2017 ile ilgili büyüme rakamlarımız, 2016'daki baz etkisi ile de yani düşük kalmasının etkisi ile gerek ihracatta gerek tarımda gerek turizmde gerekse sanayi üretiminde yakalayacağımız ihracattan ve iç tüketimden kaynaklanan yükselmelerde içinde olduğu için 2016 birazcık aşağıda kalmamızı orta vadeli programdan biğrazcık aşağıda kalmamız ihtimali var şu anda. 2017'de yüksek bir oranda telafi edeceğimizi düşünüyoruz."

Goncagül Özcan



