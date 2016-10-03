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Bakan Zeybekci enflasyon hedefini açıkladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Temel hedefimiz, gerçek anlamda bir fiyat istikrarı için enflasyon oranımızı uzun vadede yüzde 5 seviyesinin altına çekmektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci enflasyon hedefini açıkladı

03 Ekim 2016 12:28

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Zeybekci resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Temel hedefimiz, gerçek anlamda bir fiyat istikrarı için enflasyon oranımızı uzun vadede yüzde 5 seviyesinin altına çekmektir” ifadelerini kullandı. Zeybekci’nin açıklamaları şu şekilde gerçekleşti: “Enflasyon oranımız Eylül ayı itibariyle yüzde 7,28 seviyesine geriledi. Gıda enflasyonu ve buna bağlı olarak genel tüketici fiyatlarında son 2 aydır düşüş gözlemliyoruz. Gıda fiyatlarında başlayan bu azalış ivmesini kalıcı hale getirmek için Hükümetimiz yapısal nitelikte tedbirler almaya devam edecek. Benzer şekilde çekirdek enflasyon oranımızda da son 13 ayın en düşük düzeyini gördük. Enflasyon oranının düşürülmesi, reel sektöre daha sağlıklı finansman ve faiz koşullarına yol açılması anlamına gelir. Bu bilinçle de enflasyon problemine kökten neşter vuracak daha geniş perspektifli bir gayret içerisindeyiz. Temel hedefimiz, gerçek anlamda bir fiyat istikrarı için enflasyon oranımızı uzun vadede yüzde 5 seviyesinin altına çekmektir."

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, enflasyon


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