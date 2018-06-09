Bakan Zeybekci esprili bir dille iş adamlarından partisine oy istedi

Bakan Zeybekci, seçim çalışmalarını yürüttüğü memleketinde Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Zeybekci, yaklaşan 24 Haziran seçimlerinden yemeğe katılan iş adamlarından oy istedi. Bu seçimlerin alelade bir seçim olmadığı vurgusunda bulunan Bakan Zeybekci, 2004 yılındaki tarihi bir kararı verme zamanının geldiğini ifade etti. Bakan Zeybekci, bu meselenin yani seçimlerin ‘Nihat Zeybekci’ meselesi olmadığını vurgulayarak, “Milletvekili adayı değilim. Allah aşkına soruyorum sizlere buradakileri de ismen tanıyorum, benim ne zorum var? Benim ne derdim var Allah aşkına? 2002 yılından benim şirketlerimden birisi ilk bindeydi 926. sıradaydı. Benim lüks arabaya ihtiyacım mı var, makamlara mevkilere ihtiyacım mı var, paraya pula ihtiyacım mı var? Bana bunu sağlayan bu millete bir zekat borcum, bana verdiği bu nimetlerin bir bedelini ödemekten başka hiçbir şeyim yok. Ama 14 yıldan beri artık askerliğimi yaptığımız, ödediğimi düşünüyorum” dedi.

“Size inanıyorum siz çıkardınız beni bu yola”

Konuşmasında daha sonra esprili bir dille iş adamlarına seslenen ve gülümseten sözlerle partisine oy isteyen Bakan Zeybekci şunları söyledi:

“Denizlililer olarak siz, bu seçimlerde sizden özellikle bunu istiyorum, Allah aşkına şu parti, bu parti meselelerini bir kenara bırakın. Bir Denizli partisi olun. Denizli menfaatleri için bir seferberlik ilan edin. Gidin fabrikalarınıza iş yerlerinize, akrabalarınıza, komşularınıza onlara deyin ki ‘Bir Denizli destanı lazım.’ Denizli’nin siyasette lider şehir olarak devam etmesi için bir Denizli destanı lazım. Size lazım size. Siz kendinize yanın, ben bedelimi ödedim benim askerliğim bitti. Eyvallah, ben teslim üzerine siyaset yapıyorum. Dersin ki bize ‘falanca yerde nöbet tutacaksın’ tutarım. Alıştık artık alavere dalavere bizim Mehmet nöbete, gidiyoruz zaten. Siz burada yan gelin yatın böyle var mı öyle? Geceleri rüyalarınıza girerim haberiniz olsun, kabusunuz olurum. Denizli şu destanı şu seçimde yazmasın, Denizli şöyle bir gümbürdemesin, size inanıyorum siz çıkardınız beni bu yola.”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’ın 17 Türk bankasının notunu düşürmesiyle ilgili olarak, “Moody's’in 17 Türk bankasının notunu düşürdüğünü açıklaması, suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı ortada dımdızlak elinde torbayla hırsızlık yaparken yakalanan gibidir” dedi.

Bakan Zeybekci, seçim çalışmalarını yürüttüğü memleketinde Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Zeybekci, Moody's’ın 17 Türk bankasının notunu düşürmesine değindi. Bakan Zeybekci, geçtiğimiz günlerde ekonomiyi rayına oturtma operasyonları yaptıklarını anımsatarak, “Merkez Bankası geçtiğimiz gün belirli bir süreklilik devam ettiriyor. Bundan 10 gün önce Türkiye’de, TL’nin değerin değeri ile ilgili bir rahatlamanın olacağını sonraki süreçte de bu rahatlamanın hızlanarak devam edeceğini ve 24 Hazirandan sonra tamamen kontrolün elde olacağını ve tüm bunların ekonomi değerleriyle sonuçlarıyla bir rayına oturtma operasyonu haline geleceğini söyledik. Merkez Bankası da çok güçlü bir karar aldı. 2 saat sonra Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürüyoruz diye bir açıklama yaptı” dedi.

“Bu kabul edilebilir bir yer değil ama bir referanstır”

Bakan Zeybekci, kur alanındaki algı operasyonlarını Merkez Bankası’nın son 10 günden beri boşa çıkardığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Artık tam anlamıyla istedikleri sonuçları alamıyorlardı. İstedikleri o dalga boyları orasındaki kar bölümünü artık tam anlamıyla alamaz hale geldiler. 4, 92 TL civarında olan Dolar, Merkez Bankası’nın açıklamasıyla 4, 40 TL’yi düştü. Bunun arkası devam edecek. Ölçü olarak da nedir diye sorarsanız, Eximbank’tan almış olduğunu buraya şuan kredilerinin geri ödemesiyle ilgili dolarda 4,20, euro da 4,90 ve sterlinde 5.60. Bu bizim kabul edilebilir bir yer değil ama bir referanstır, bir göstergedir. Onu için ihracatçılarımız bu kur üzerinden ödeme yapıyor.”

“Bu seni suçüstü yapar”

Türk bankaları ile Avrupa’daki diğer bankaları kıyaslandığında Türk bankalarının diğerlerine göre oldukça iyi durumda olduğunu ifade eden Bakan Zeybekci,“Moody's’ın 17 Türk bankasının notunu düşürdüğünü açıklaması, suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı ortada dımdızlak elinde torbayla hırsızlık yaparken yakalanan gibidir. Arkadaş, bir Türkiye’ye bakalım bir de dünyaya bakalım. Onlara ne muamele yapıyorsun, Türkiye’ye ne diyorsun gel bakalım. Bir kere not düşürdüğün bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu kamu bankalarında yüzde 14.9, özel sektör bankalarında yüzde 15.7. Peki senin referans aldığın, bir bankaya iyi banka demen için koyduğun baraj ne? ‘Sermaye yeterlilik oranı yüzde 8 olmalı’ demişsin. Türk bankaları ne? Yüzde 15’in üzerinde yani 2 katı kadar. Peki diğer taraftan Türk bankaları nasıl? Türkiye’de, takibe düşen kredilerin toplamının toplam kredileri oranı yüzde 2.9, değerlerinde ise, İspanya’da 5.6, Rusya’da yüzde 9.5, İtalya’da yüzde 17.1, İrlanda’da yüzde 14, Yunanistan’da yüzde 36. Türkiye’nin yüzde 2.9’ken sen ne yaptın? 17 tane bankamızın kredi notunu düşürüyorsun. Bu seni suçüstü yapar” diye konuştu.



Gökten Ceylan