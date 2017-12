Bakan Zeybekci: 'Hedefimiz 2018 yılında yüzde 12-15 bandını yakalamak'

Türkiye’nin 2017 yılında destan yazdığını belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, “2017 Türkiye tam anlamıyla bir Türkiye destanıydı. Tabii ki istediğimiz her alanda, istediğimiz en iyi sonucu alabildik mi? Hayır. Ama 2017 yılında almış olduğumuz sonuçlar, dünyanın en iyi sonuçlarını da elhamdülillah aldık. Türkiye büyümede 2017'nin başında söylediğimiz Türkiye’ye yüzde iki, iki buçukluk büyümeyle 2017'yi öngörenler, ‘bu öngörülerini tıpış tıpış revize edecekler’ demiştik. Elhamdülillah 2 defa revize ettiler yetmedi, 3’üncü revizede yetmedi, 4’ncüde yetmeyecek. 2017 büyüme rakamları inşallah 2017'nin 3’ncü çeyreğinde gerek G20, gerek OECD, gerekse de dünya genelinde baktığınız zaman belirli standartlar da büyümeyi açıklayan ülkeleri gördüğümüzde, dünyanın bir numarası olduk” dedi.

Ekonomideki orta vadeli programda hedeflerinin yüzde 156.6 milyar dolarlık ihracat olduğunu aktaran Bakan Zeybekci, “İhracatımızda da dış ticaretimizde de, ihracatımızda da yine öngörülerle ilgili orta vadeli programımızı 153,3 milyar dolar olarak ilk açıklamıştık. Sonra onu revize ettik, 156.6 milyar dolar olarak revize ettik. Şuan itibari ile orta vadeli programımızda hedef gösterilen yüzde 156.6 milyar dolarlık ihracat rakamımıza da geçtik. Bu gün ve yarınki performanslarımızda belli olacak, 1 Ocak itibari ile saat 1-2 gibide daha net rakam ortaya çıkar, inşallah söylediğimiz gibi yine tarihi rekorumuzu kırarak 2017 yılında tamamlamış olacağız ihracat rakamlarımızdan. Gerek büyümede, gerek ihracatta, gerekse istihdamda, sağlanan bu başarı bizim tam istediğimiz şekilde, özel sektör eliyle yakaladığımız bir başarı olsun” şeklinde konuştu.

“Her alanda rekor kırmak istiyoruz”

Ekonomide 2018 yılında her alanda rekor bir yıl olması için çalışacaklarını kaydeden Zeybekci, “2017 yılında başaramadığımız, daha doğrusu istediğimiz sonucu elde edemediğimiz, gerek enflasyondaki, gerekse istihdamdaki alanlarda da sonuçlarını göreceğiz. Özel sektör yatırımlarında da yine tarihi rekorların arka arkaya geldiği, dış ticarette, ihracatta, tarihi rekorlarımızı her ay yakalayarak, artık bir kere tarihi rekoru kırdıktan sonra 2018 yılı Ocak, Şubat, Mart diye, her ayda yine tarihi rekoru yenileyerek, kırarak yolumuza devam edeceğiz. Bu tabii ki rastgele, tesadüfen olan şeyler değildir. Yani Türkiye ekonomisi öyle bir hale geldi ki bu gün dış ticaret hacmi olarak baktığınız zaman, 450 milyar doları aşan bir dış ticaret hacmi var.

Milli gelir olarak bugün 11 bin dolar seviyesine gelen bir Türkiye. Artık birileri tarafından kolay manipüle edilebilen bir ekonomi değil. Birileri tarafından söylentilerle, spekülasyonlarla yön değiştirebilen bir ekonomi değil, hedefimiz bellidir” diye konuştu.

“Hedefimiz 2018’de yüzde 12-15’leri yakalamak istiyoruz”

2018 yılındaki büyüme hedeflerini açıklayan Zeybekci, “2018 yılında, 2017 yılındaki performansımızı büyüme ve ihracat anlamında, tekraren bunları sağlamak. 2018’den sonra artık bence hani o 140-150 milyar dolar arasındaki ihracat, 10-11 bin dolar arasındaki milli gelir, o daireyi inşallah 2017 yılında kırmış olacağız, o dairenin dışına çıkarak 2018 yılında o hedefe doğruda yürümüş olacağız. 2005 yılında 2006 yılında Türkiye'de dış ticaret içindeki TL'nin payı yüzde 1'in altındayken, bugün yüzde 8'leri aştı. Yıl sonu itibari ile rakamları da göreceğiz, hedefimiz burada 12-15 aralığına gelmek. Çünkü bunu sağladığımız zaman cari açık ile ilgili elimizde güçlü bir enstrüman elde etmiş oluyoruz. Yani cari açığımızı Türk Lirası ile, iç piyasa olarak kendi ortam ve imkanlarımız ile, kendi kontrol altındaki finans piyasalarından finanse edebiliyoruz, bu anlamı taşıyor" ifadelerine yer verdi.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun