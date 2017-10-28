Bakan Zeybekci, Iğdır’da, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katıldı

Iğdır Üniversitesi Karaağaç kampüsüne gelen Zeybekci, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu programına katıldı. Zeybekci, programda yaptığı konuşmada, "Can Azerbaycan’ın bize emaneti olan Nahçıvan, ticari ve ekonomi anlamda bizim için son derece önemli bir noktada olan Nahçıvan ve Nahçıvan’ın üretebilme kabiliyeti olan tüm ürünlerin, Türkiye ticaretinin tamamına serbest hale geldiği bir gümrük. Minimum 120 milyon ila 200 milyon dolara kadar alandaki bir ticaret hacminin açıldığı bir durum olduğu için arkasından bir çok şeyi de getirecektir.

Nahçıvan-Iğdır ve Azerbaycan-Türkiye arasında yeni bir dönem başlayacaktır. İki kardeş ülke 'Bir Millet İki Devlet' arasında bütün sınırların yani ticari ve ekonomik anlamda bütün sınırlamaların bütün kısıtlamaların kalktığı tam anlamıyla en derin ticaret anlaşmasının bir örneği, küçük bir numunesi burada bir laboratuvar ortamı gibi burada olacak. Iğdır-Nahçıvan, Kars-Erzurum ve Ağrı-Nahçıvan arasında çok önemli bir ticari ve ekonomi hayata geçecek. Ama bunun ev sahibi tabi ki en şanslı ili de Iğdır olacak" dedi.

Iğdır’a ilk defa geldiğini ve kendisi için bir utanç olduğunu belirten Zeybekci, "Iğdır’a ilk defa bugün geldim. Benim için bir utanç aslında. Gelmem lazımdı. Bu ata topraklarına doğru açılan kapıya bundan öncede gelmem lazımdı ama, gelmeyeni suçlamaktansa getirmeyenleri de. Ama burada ben değerli kardeşim Nurettin beyin hakkını teslim edeyim. Almış olduğumuz ve uygulamaya koyacağımız bu ticaret serbestiyeti diyelim, Iğdır-Nahçıvan ile Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu kararın ortaya çıkmasında kendisinin de çok büyük emekleri vardır. Ben Iğdır adına kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Bakan Zeybekci’nin, Iğdır Polisevinde verilecek olan yemeğe katılacağı öğrenildi.

Ercan Tunç