2016-2017 eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gerek eğitimcilerin gerek ise öğrenci ve velilerin imkanını artırmak ile şartlarını iyileştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtti. Bakan Zeybekci, mesajında şunlara yer verdi: “Anne, çocuk ve öğretmenlerimizin değerini bilirsek, yarınlarımıza güvenle bakarız. Anne ve çocuğa verilen değer, onların eğitimini önemsemekle ortaya çıkar. O nedenle iktidarımız, ilk günden bu yana eğitimi hep önemsemiş. Gerek eğitimcilerin gerek ise öğrenci ve velilerin imkanını artırmak, şartlarını iyileştirmek ve işlerini kolaylaştırmak için elinden geleni yapmıştır. Karanlıklardan aydınlığa çıkmanın tek yolu, cehaletin üzerine yürümektir. Bu sırada yolumuzu aydınlatan meşale ise, tabi ki eğitimdir. Çağımızın hatta insanlığın varoluşundan bugüne paha biçilemeyen eşsiz güç, entelektüel sermaye ya da bir başka deyişle bilgidir. İlk emri ‘Oku’ olan dinimizin istediği güvenilir ve faydalı insanlara giden yolun aydınlatması niteliğindeki eğitim için kim ne katkı koyuyorsa her birinden Allah(cc) razı olsun. Tatilin ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayan Milli Eğitim camiasındaki idareci, öğretmen, hizmetliler ile öğrenci ve velilere başarılı bir dönem diliyorum.”