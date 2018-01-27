Bakan Zeybekci: 'İsviçre’de başı dik bir Türkiye ekonomisi vardı'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile partisinin Denizli Merkezefendi 2. Olağan Merkez İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongreye ayrıca AK Parti Denizli milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda delege katıldı. Toplantıda konuşan ve Türkiye’nin bugün geldiği ekonomik durumunu geçmiş ile örnekler vererek kıyaslayan Bakan Zeybekci, Davos’ta gerçekleştirilen toplantıya da değinerek, İsviçre’de başı dik bir Türkiye ekonomisi vardı. Davos’ta başı dik, anlı açık şöyle yolda yürürken ‘hangi ülkenin Ekonomi Bakanıymış veya Başbakan Yardımcısıymış?’ denilen bir ülke vardı orada.

Onların karın ağrısının ne olduğunu biz biliyoruz. Onlar istiyorlar ki 15 yılda 230 milyar dolardan bugün 880-900 milyar dolara gelmiş olan Türkiye’nin aynı o günkü gibi, bakın 2002 yılında Türkiye’de toplanan 87 lirasını faiz olarak alıp gidiyorlardı. Şimdi 100 liralık verginin 10 lirası bile değil faize verdiğimiz. 87 lira 10 lira, ağızlarının suyu akıyor. Canları gidiyor ‘Türkiye’nin 87 lirasını nasıl faiz olarak alıp gidebiliriz?’ bütün karın ağrıları bu. Onun için o 15 Temmuz gecesi o ihanet ve işgal günü sabaha karşı felaket söylemeleri başladı. Dolar 8-10 lira olacak, enflasyon 100 olacak, 500 olacak, bankalar kapanacak Türkiye batacak diye birileri zil takıp oynarcasına piyasada dolaşıyordu. Pazartesi günü yani o ihanetin ertesi pazartesi günü Türkiye aynı al bayrağımız gibi dimdikti, ecdadın bize verdiği o onur, şeref gibi dimdikti. Bankalarımız tıkır tıkır işliyordu, namerdin bedduaları tutmadı. Namerdin o bedduaları kötü dilekleri, Türkiye yerle bir etti. Nasıl ki tankları durdurup, helikopterleri indirdiyse, uçakları durdurduysa ekonomik saldırıları da durdurdu Türkiye” dedi.

Türkiye’nin ekonomik anlamda önünün kesilmesi için yapılan girişimlere değinen Bakan Zeybekci, “2016 yılında bütün felaket tellalları Türkiye’ye eksi büyüyecek derken yüzde 3,4 büyüdü 2016’da. 2017 yılının başında tüm dünyada ahkam kesenler Türkiye yüzde 2,5 büyüyecek dediler. Peki Türkiye’nin 3 çeyrekte bu vatanın evlatları, bu toprakların evlatları 2002’deki bir yerlerden gönderilen Ekonomi bakanları değil sizlerin evlatların dedi ki ‘Türkiye dünyada 1 numara olacak.’ Oldu mu, cevaplarını aldılar mı? Aldılar. Hayalleri bile buna yetmiyordu, 5 defa revize ettiler. Yılbaşından bu yana performansını yakalamak için 5 defa revize ettiler. Yetmedi yine yakalayacaklar. Türkiye 2017 sonu itibari ile Allah’ın izni ile yüzde 7 büyüyerek dünyada sayılı büyüyen ülkelerden olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gerçekleştirilen kongre sonrası AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer oldu.

Bayram Coşkun-Gökten Ceylan-Medeni Topaloğlu

