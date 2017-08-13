Bakan Zeybekci nikah şahidi oldu

Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu'nun kızı Makbule Devecioğlu ile Onur Utku, bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Düğün törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Vali Hasan Karahan, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin, Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Gençlerin nikahı şahitliğini Bakan Zeybekci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan yaptı. Makbule-Onur Utku çiftinin evlilik cüzdanlarını veren Bakan Zeybekci, çiftten 4 çocuk yapmalarını istedi.

Medeni Topaloğlu