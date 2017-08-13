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Bakan Zeybekci nikah şahidi oldu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu'nun kızı Makbule Devecioğlu ile Onur Utku'nun düğün töreninde nikah şahidi oldu.

Bakan Zeybekci nikah şahidi oldu

13 Ağustos 2017 17:14

Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu'nun kızı Makbule Devecioğlu ile Onur Utku, bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Düğün törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Vali Hasan Karahan, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin, Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Gençlerin nikahı şahitliğini Bakan Zeybekci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan yaptı. Makbule-Onur Utku çiftinin evlilik cüzdanlarını veren Bakan Zeybekci, çiftten 4 çocuk yapmalarını istedi. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Zeybekci


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