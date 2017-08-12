Bakan Zeybekci: Önümüzdeki dönemde dünyada bir Türk rüzgarı estireceğiz

“Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” 12 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna ilişkin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci bir basın açıklaması yaptı.

Yıllardır 15 farklı tanıtım grubu ile birbirinden bağımsız strateji, bütçe ve önceliklerle devam eden ihraç ürünlerinin, tanıtım faaliyetlerinin artık bir güç birliği, ortak akıl ve strateji ile Türkiye Tanıtım Grubu vasıtasıyla yürütüleceğini belirten Bakan Zeybekci, "Küresel rekabet aynı zamanda bir tanıtım rekabetidir. Küreselleşme, dünya ekonomilerini yakınlaştıran bir iş bölümü olduğu kadar, rekabetin de en üst seviyeye yükselmesine neden olan bir olgudur. Çoğu kez zannedildiğinin aksine küresel rekabet yalnızca şirketler arasında değildir. Bugün ülkesinin imajını, rüzgarını arkasına alamayan şirketler ve ekonomiler de başarılı olamıyorlar. Bu nedenle Küresel Rekabet aynı zamanda tanıtım üzerinden de ilerlemektedir" ifadelerinde bulundu.

Türkiye Tanıtım Grubu'nun ihracatın ve üretimin tüm unsurlarını bir araya getiren ve ortak akıl çerçevesinde faaliyetlerin planlanacağı etkin bir unsur olacağını dile getiren Zeybekci, "Yeni çağda, bir marka bir sektör için 'önce görelim, sonra tanımlayalım' devri kapanmıştır. Artık önce tanımlayacağız, sonra herkes görecek. Başkalarının kalıpları ile stratejilerini biçimlendiren edilgen bir anlayışla yolumuza devam edemeyiz. Hedefimiz tüketim alışkanlıklarının, modanın ve üretimin hepsinde eğilimleri belirleyecek etken Türkiye’dir. Önümüzdeki dönemde dünyada bir Türk rüzgarı estireceğiz. Binlerce yıldan gelen muhteşem ve kadim kültürümüz, sanatımız ve değerlerimiz ile birlikte sektörlerimizi, markalarımızı, başarılarımızı ve iddiamızı başta kültür coğrafyamızda olmak üzere her yerde görünür kılacağız. Arkasına düzenli, sürekli ve bir stratejiye dayalı tanıtım ve imaj rüzgarını alan ihracatımız ve artacak yabancı yatırımlar ülke ekonomisi için öncü bir rol üstlenecek ve ülkemizin gerçek potansiyelinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Tüm çabamız dünyanın her köşesinde eline bir ürün alan tüketicinin şunu görmesidir: 'Made in Türkiye'" ifadelerini kullandı.

Yağmur Yıldız