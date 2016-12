Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ve Rusya ilişkilerine ilişkin bütün alanlarda ‘Kasım 2015’ öncesine dönülmesi ile ilgili bir karar alındığını, kayıtsız şartsız Türkiye’nin bu kararı yerine getirdiğini ancak Rusya’nın bu şekilde davranmadığını belirterek, “Rusya’nın bu konuda ayak sürdüğünü görmekte bizi üzüyor” dedi.

Türkiye-Tataristan İş Forumu, Sheraton Otel'de Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Zeybekci, Tataristan’ın jeopolitik olarak önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekerek, “Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ilişkilerde olumluluk anlamında çok büyük bir fonksiyon yerine getiriyor” şeklinde konuştu.

Tataristan’daki en büyük yatırımların Türk yatırımlar olduğuna değinen Bakan Zeybekci, “Oradaki firmalarımızın yaptığı yatırımlar ve her gittiğimde bunun ikiye katlanıyor olması beni çok mutlu ediyor. Biliyorum ki oraya giden şirketlerimiz Tataristan üzerinden Rusya Federasyonu’nun birçok yerine, Rusya nüfusunun hemen hemen yarısına hitap eder hale gelmiş olmak ekonomik anlamda son derece önemli. Tataristan ve Türkiye’nin iyi niyeti bir yere kadar, ondan sonraki sürecin devamında iki ülke liderinin çizmiş olduğu 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak, asıl önemli aktör Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi” şeklinde konuştu.

“Türk iş adamlarının havaalanında bekletilmiş olması bizleri son derece üzmüştür”

Bakan Zeybekci, Türkiye ve Rusya ilişkilerine ilişkin bütün alanlarda biran önce ‘Kasım 2015’ öncesine dönülmesi ile ilgili bir karar alındığını, kayıtsız şartsız Türkiye’nin bu kararı yerine getirdiğini ancak Rusya’nın bu şekilde davranmadığını vurgulayarak, “Rusya’nın bu konuda ayak sürdüğünü görmekte biz üzüyor. Türk iş adamlarının havaalanında bekletilmiş olması bizleri son derece üzmüştür” açıklamasında bulundu.

“Türk taşımacılarına vize verilmiyor”

Rusya ile Türkiye ilişkilerini değerlendiren Bakan Zeybekci, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Hala 9 bin olan taşıma kotası 2 bine indirildi. 2 bine indirilen bu taşıma kotasındaki 2 bin kotayı bile kullanamıyoruz. Çünkü Türk taşımacılarına vize verilmiyor. Rusya’daki Türk yatırımcılarının istihdamı için gerekli olan Türk çalışanları Türkiye’den götürülemiyor. Hala Sayın Rusya Federasyonu Başkanı’nın sebze-meyve ithalatı ile ilgili Türkiye’nin önünün açılması ile ilgili verilmiş olan talimatta maalesef atılan adımlar hala yeterli değil. Biz Rusya ve Türkiye’nin iki ülke için inanılmaz bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde birbirini bu kadar tamamlayacak iki ülke yoktur. Rusya ve Türkiye birbirine asla rakip olamayacak iki ülkedir. Türkiye’de olmayan birçok şey Rusya’da, Rusya’da olmayan birçok şey ise Türkiye’dedir. Onun için bu fırsatı kaçırmamak gerekir.”

“Enerji tüketimi ve enerji ham maddesi tüketiminde aşağı yönlü hareketler devam edecek”

Dünyadaki hem madde ve enerji fiyatlarında aşırı oynamaların olduğunu kaydeden Bakan Zeybekci, bu durumun devam edeceğini belirterek, “Her ne kadar OPEC ve OPEC dışı ülkeler arzı kısmakla ilgili uzlaşsalar da arzı kısabilme aralığı son derece sınırlı. Son derece sınırlı bir alanda arzı kısabilecekler. Dünyadaki talep tarafına baktığımız zaman maalesef önümüzdeki dönemde dünyadaki talep yani tüketim o kadar artmayacak. Çünkü gösterge olarak baktığımızda ilk defa dünyada 2016 yılında ve 2017 yılında ticaretin büyümenin altına indiğini göreceğiz. Büyümenin aşağıda ilerlemesi büyük bir ihtimal. Büyümenin aşağıda olması demek dünyada tüketimin aşağıya doğru yönünün devam etmesi demek. Enerji tüketimi ve enerji ham maddesi tüketiminde aşağı yönlü hareketler devam edecek” diye konuşu.

Bakan Zeybekci, Türkiye’nin petrokimya alanındaki cari açığının 20 milyar dolar civarında olduğunu bildirdi. Bu açığın kapatılmasına ilişkin ise Bakan Zeybekci, “Cumhurbaşkanımızın desteklediği çok önem verdiği proje bazlı yatırım teşvik sisteminin bütün imkânlarını Tataristan şirketlerinin emrine vereceğimizi bilmelerini istiyorum” dedi.

“Bütün yatırımcılar eşittir ama bizim gönlümüzün de ısındığı, sevdiği Tataristan başka bir güzelliğe sahiptir”

Türkiye için bütün yatırımcıların eşit olduğunu dile getiren Zeybekci, George Orwell'in Hayvan Çiftliği eserinden “Tüm hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir” söylemini hatırlatarak, “Bütün yatırımcılar eşittir ama bizim gönlümüzün de ısındığı, sevdiği Tataristan başka bir güzelliğe sahiptir. Bunu da inşallah önümüzdeki süreçte beraber değerlendireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin Rusya'da üretimi yapılan ürünlerle ilgili hiçbir alanda Rus şirketlerine rakip olma niyeti taşımadığına dikkati çekerek şunları kaydetti: “Rusya'da her ne üretiliyorsa zarar verici şekilde mal satmanın peşinde değiliz. Nasıl ki kendi ülkemizdeki üretim alanlarıyla ilgili hassasiyetlerimiz varsa Rusya'nın da bu yöndeki hassasiyetlerine saygı gösteriyoruz. Biz Rusya'ya ‘illaki domates, yaş sebze meyve satalım’ peşinde değiliz. Gerekiyorsa Rusya'da, yatırım anlamında en cesur olan Tataristan'da yaş sebze ve meyve üretilmesiyle ilgili Türk yatırımcıların da oraya giderek üretimi için her türlü desteği vermesi de dahil her türlü desteği vermeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanının şu anda domates, sebze, meyve üretimiyle ilgili özel gayretleri var. Desteklediğimizi bilmelerini isterim, Türkiye şu anda seracılıkta çok önemli tecrübelere sahip.”

“Türkiye ile Rusya arasında milli paralarımızı kullanmayı her alanda yapabiliriz”

Ekonomi Bakanı Zeybekci, birçok alanda önemli fırsatlar bulunduğuna değinerek, “Türkiye ile Rusya arasında milli paralarımızı kullanmayı her alanda yapabiliriz. Neden Rusya'daki ihaleler rubleden yapılmasın? Neden oradaki Türk şirketleri bu ihalelere girip ruble ile ihale alarak, bunun ruble olarak tahsilatlarının arkasında Eximbank ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olarak durmayalım? Biz Rusya'ya enerji ve diğer ithalat ödemelerimizi ruble yapmayalım? Neden önümüzdeki dönemde daha çok artmasını istediğimiz Rus turistler Türkiye'ye geldiğinde niye ruble ile Türk lirası ile ödeme yapmasın? Tüm bunları ortak alanlarda geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Benan Özben