Bakan Zeybekci, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 15 Temmuz Milli Birlik ve Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen yemek programına katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen programa Bakan Zeybekci’nin yanı sıra, Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz’in yanı sıra belediye başkanları, daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve yakınları katıldı.

Yemek sonra bir açıklama yapan Bakan Zeybekci, milli birlik ve demokrasi anma günü vesilesi ile binin üzerindeki şehit yakını, gazi ve yakınları ile beraber olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bakan Zeybekci, 15 Temmuz’un dünya demokrasi tarihine bir Türk devrimi olarak yer alacağını söyledi.

Avusturya gezisi ile ilgili konuşan Bakan Zeybekci, “Daha henüz kesinleşmemekle beraber çünkü o gün o tarihlerde Cumhurbaşkanlığımızın da bir programı olma ihtimali var. Dolayısı ile ekonomi bakanı olarak da biz cumhurbaşkanımızın programlarına genel itibari ile katılıyoruz. Onunla ilgili bir netleşmeden sonra onu da netleştireceğiz. Yani orada bir Avusturya bir Yunanistan birlikte arka arkaya yapacağımız Ekonomi Bakanlığı’nın bir ziyareti var onu da yapmak istiyoruz. Tabi ki bu ziyaretimizde ağırlık ekonomi ve ikili ticari ilişkiler olacak” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ekonominin geldiğin noktadan söz eden Bakan Zeybekci, “Türk ekonomisi 15 Temmuz’da o 25 barlık test yerine 100 barlık bir testle bir stresle test edildi. Bundan da hakikaten bir Türk ekonomi destanı olarak çıktık. Pazartesi günü 18 Temmuz günü de Türkiye’de bütün sistem tıkır tıkır işliyordu. Şu anda gelmiş olduğumuz noktada da Türk ekonomisi her şeye rağmen 2016 yılını yüzde 2.9’luk bir büyüme ile kapattı. 2017 yılında da başlatmış olduğumuz o ihracat seferberliğini de ilk çeyreğini yüzde 5 ile kapadık. İkinci çeyrekte bu ve bunun üzerinde bir büyüme beklentimiz güçlenerek devam ediyor. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerden sonra yılsonunda şu anda bütün dünyadaki kuruluşlar IMF ve Dünya Bankası ve diğer kredi derecelendirme kuruluşları sırayla Türkiye’nin büyüme ile ilgili beklentilerini yukarı doğru revize ediyorlar. Bunların yukarı doğru revize etmeleri dahi Türkiye’nin 2017 yılı büyümesine yetişmeyecek. Yine burada sizlerle beraber ilk defa bir şey söyleyeyim inşallah temmuz ayı ihracatımız tarihimizin aylık bazdaki en yüksek ihracat artışına da şahit olduğumuz bir ay olacak. Bu da inşallah 2017 yılı sonu itibari ile ihracat hedeflerimizi de çok daha fazlası ile tutturmak ile ilgili de çok önemli bir işaret olacak. Türkiye’de her şey Allah’ın izni ile iyi olacak. Bundan sonra da artık diyoruz ki mazeret yok yola devam” şeklinde konuştu.

Alman milletvekillerinin Türkiye'ye gelişine izin verilmemesine yönelik konuşan Bakan Zeybekci, “Şimdi bu tabi ki tamamen Türkiye’de gerek savunma bakanlığımızın gerek Dış İşleri bakanlığımızın bu konu ile ilgili bir kararıdır. Detaylarını bilmemekle beraber diğer taraftan şunu da söyleyeyim yasaklar olmamalı diye düşünüyorum. Yasaklar tabi ki karşılıklı olmamalı, müttefiksek eğer birbirimize güvenmeliyiz birbirimize de inanmalıyız. Dolayısı ile bunu tek taraflı Türkiye’nin yasağı veyahut ta böyle bir şeyi engelleme olarak da görmemek lazım. Türkiye’nin de çok büyük bir ihtimalle ziyaret edecek o milletvekillerinin bazıları ile ilgili de bazı hassasiyetleri vardı bu da muhtemelen karşı tarafa bildirilmişti diye düşünüyorum. İnşallah bu ileride ben hep şunu söylüyorum Almanya ile Türkiye’nin ilişkilerinin bozulmasında Almanya’da kaybeder, Türkiye’de kaybeder. Ha keza bu Türkiye ile Avusturya’nın ilişkilerinin bozulmasıyla da kazanan hep bu felaket maşalarını kullananlar olacaktır. Onun için onları da sevindirmeyeceğiz ama karşılıklı. Yani burada aklıselim galip gelecek. İnşallah ileride Almanya, Avusturya, Avrupa Birliği ile ilişkilerde çok güzel gelişmeler olacak” diye belirtti.

Medeni Topaloğlu

