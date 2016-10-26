Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Sırbistan Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi 3’üncü Dönem Toplantısı ve İş Forumu’na katıldı. Zeybekci, forumun kapanış oturumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın bankaların yüksek faiz meselesini eleştirmesine yönelik olarak “Başbakanımız her ne kadar tevazu göstererek bunu kabul etmese de yolların kralıdır. Bazı şirketlerimizin finans anlamında hassasiyet yaşadığı durumlarda bazı bankaların o firmalarla arka kapıdan başka pazarlıklar yaptıklarını biliyoruz. Faizleri çok üst seviyelere çıkararak yani böyle bankacılığa yakışmayan tefeci mantığıyla insanların zayıf anlarında onların zafiyetlerinden yararlanma şeklinde bir yaklaşım içinde olabildiklerini duyduk. Bunun gereği yapılır. Hem de şiddetli bir şekilde yapılır bunu yapabilecek olan bankaları denetlemekle ilgili bağımsız kurumlar var. Hükümet olarak da böyle şeylere asla müsaade etmeyiz. Ticari hayatımızdaki şirketlere de böyle bir müdahaleyi asla uygun görmeyiz” dedi.

Zeybekci Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirme yönünde adım atmaması ile ilgili olarak ise bu yönde indirimlerin sonu geldi anlamında algılanmamalıdır. Gerek enflasyonda gerek ekonomide olumlu yöndeki gelişmeleri destekleyici bir şekilde Merkez Bankası politikalarında hala bir alanın olduğunu düşünüyorum. Hala bir mesafenin olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra tabi ki yapısal reformlarla ekonomimizdeki önemli gelişmelerle büyümenin artmasıyla enflasyonun düşmesiyle Merkez Bankası'nın elinde yeni enstürümanlar oluşacağına inanıyorum. Kurlar tabi ki önemli TL'nin değer kaybının önemsemediğimizi söylemek yanlış olur. Kurların istikrar içinde hareket etmesi bizim için endişe edilecek bir durum değildir. Ekstra hareketler içinde olması bazı kur oyunlarının oynanması bizi üzer. Bizim açıkça altına çizerek söylediğim konu Türkiye'nin dış borçlarını gerek kamu gerek özel anlamında karşılayabilecek varlıkları herkesin gördüğü varlıkları vardır”.

Ali Canberk Özbuğutu