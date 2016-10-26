Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Bakan Zeybekci: 'Tefeci mantığıyla çalışan bankalara gereğini yapacağız'

Bakan Zeybekci: 'Tefeci mantığıyla çalışan bankalara gereğini yapacağız'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci İstanbul'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Zeybekci: Tefeci mantığıyla çalışan bankalara gereğini yapacağız

26 Ekim 2016 14:16

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Sırbistan Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi 3’üncü Dönem Toplantısı ve İş Forumu’na katıldı. Zeybekci, forumun kapanış oturumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın bankaların yüksek faiz meselesini eleştirmesine yönelik olarak “Başbakanımız her ne kadar tevazu göstererek bunu kabul etmese de yolların kralıdır. Bazı şirketlerimizin finans anlamında hassasiyet yaşadığı durumlarda bazı bankaların o firmalarla arka kapıdan başka pazarlıklar yaptıklarını biliyoruz. Faizleri çok üst seviyelere çıkararak yani böyle bankacılığa yakışmayan tefeci mantığıyla insanların zayıf anlarında onların zafiyetlerinden yararlanma şeklinde bir yaklaşım içinde olabildiklerini duyduk. Bunun gereği yapılır. Hem de şiddetli bir şekilde yapılır bunu yapabilecek olan bankaları denetlemekle ilgili bağımsız kurumlar var. Hükümet olarak da böyle şeylere asla müsaade etmeyiz. Ticari hayatımızdaki şirketlere de böyle bir müdahaleyi asla uygun görmeyiz” dedi.

Zeybekci Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirme yönünde adım atmaması ile ilgili olarak ise bu yönde indirimlerin sonu geldi anlamında algılanmamalıdır. Gerek enflasyonda gerek ekonomide olumlu yöndeki gelişmeleri destekleyici bir şekilde Merkez Bankası politikalarında hala bir alanın olduğunu düşünüyorum. Hala bir mesafenin olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra tabi ki yapısal reformlarla ekonomimizdeki önemli gelişmelerle büyümenin artmasıyla enflasyonun düşmesiyle Merkez Bankası'nın elinde yeni enstürümanlar oluşacağına inanıyorum. Kurlar tabi ki önemli TL'nin değer kaybının önemsemediğimizi söylemek yanlış olur. Kurların istikrar içinde hareket etmesi bizim için endişe edilecek bir durum değildir. Ekstra hareketler içinde olması bazı kur oyunlarının oynanması bizi üzer. Bizim açıkça altına çizerek söylediğim konu Türkiye'nin dış borçlarını gerek kamu gerek özel anlamında karşılayabilecek varlıkları herkesin gördüğü varlıkları vardır”. 

Ali Canberk Özbuğutu

Etiketler: Nihat Zeybekci


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!