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Bakan Zeybekci: Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir; beş yapıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Rusya İş Konseyi 18. Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya'nın birbirlerini tamamlayan iki ülke olduğunu belirtti. Zeybekci, “Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir iki yapmıyor. Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir beş yapıyor” dedi.

Bakan Zeybekci: Türkiye ile Rusyanın biraraya gelmesi bir artı bir; beş yapıyor

12 Ekim 2016 16:41

Türkiye-Rusya İş Konseyi 18. Ortak Toplantısı, DEİK ev sahipliğinde, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Federasyonu Enerji BakanıAleksandr Novak, DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın katılımları ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Zeybekci,Türkiye ile Rusya'nın birbirlerini tamamlayan iki ülke olduğunu belirtti. Zeybekci, “Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelemesi bir artı bir iki yapmıyor. Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir beş yapıyor” dedi. İstanbul'un, medeniyetlerin buluşma noktası olarak tanımlayan Zeybekci,"Bilinen arkeolojik kazılara da baktığımız zaman tüm dinlerin tüm milletlerin tüm kültürlerin tüm ticaret yollarının ortak kesişim noktasıydı. İstanbul'un ayrı bir özelliği de Rusya'yla Türkiye'yi birleştiren denizlerin kavuştuğu nokta. "Türkiye-Rusya ilişkilerinde pozitif şeyler konuşmak bizleri mutlu ediyor. Özellikle Kasım 2015'ten sonra o süreçte yaşadığımız olumsuz gelişmeler Türkiye-Rusya arasındaki potansiyelin heba edildiği bir dönemin ıskalandığı talihsiz dönemdir" şeklinde konuştu.

"Kasım 2015'te yaşanan üzücü vakadan sonraki olumsuzlukta her iki ülkede kazanan yok"

Uçak krizinin ardından iki ülkenin de zarar gördüğünü söyleyen Zeybekci, "Bu dönemde ekonomik rakamlara baktığımız zaman toplam ticaretimizde yüzde 30'lara yakın bir azalma oldu. 2016'da Türkiye tarafından baktığımız zaman toplam ihracatımızda yüzde 60'ın üzerinde bir daralma oldu. Ortak toplam ticaretimize baktığımız zaman yüzde 40'ın üzerinde bir daralma görüldü. Kasım 2015'te yaşanan üzücü vakadan sonraki olumsuzlukta her iki ülkede kazanan yok. Her iki ülkenin de sanayisi, ticareti, turizmi finans sektörleri kaybetti. Bu olayın kazananı olmadı. Halbuki önümüzde dünyada enerji fiyatlarındaki düşmeye, emtia ve dünya ticaretinde toplam yüzde 7'ler seviyesindeki düşmeye dünya ülkelerinde yaşanan büyüme gelişmelerine rağmen iki ülke, arasındaki potansiyelle çok daha başka durumlara gelebilirdi" dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiye de değinen Zeybekci, iki ülkenin birbirini tamamladığını belirtti. Zeybekci, "Türkiye ile Rusya birbirlerini tamamlayan çok büyük özelliği bünyelerinde barındırıyor. Türkiye'de ne yoksa bunların hemen hemen hepsi Rusya'da var. Rusya'da her ne yoksa bunların hemen hemen hepsi Türkiye'de var ya da olabilme ihtimali var. Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir iki yapmıyor. Türkiye ile Rusya'nın biraraya gelmesi bir artı bir beş yapıyor" şeklinde konuştu. 

Ali Canberk Özbuğutu 

Etiketler: 18. Ortak Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Rusya İş Konseyi


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