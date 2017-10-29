Bakan Zeybekci ve Bakan Kaya’dan şehidin ailesine ziyaret

Denizli’deki TOKİ tarafından gerçekleştirilen 786 konutun kura çekimine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit evine ziyarette bulundu. Bakanlar kura çekiminin ardından Van-Hakkari karayolunda yapılan yol kontrolleri sırasında terör örgütünün saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Jandarma Emrah Ceylan’ın Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesindeki ailesini ziyaret etti. Eve geçerek, şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Bakan Zeybekci ve Bakan Kaya, daha sonra evden ayrıldı.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun