Bakan Zeybekci’den ‘Domates’ açıklaması

‘Forum İstanbul 2017’ye katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci basın mensuplarını gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Domates’in önündeki ‘engel’ sorusuna Zeybekci, "Dün Soçi’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki ziyaret son derece başarılı oldu. Biz yasak koymadık Rusya’ya ama Rusya’nın yasakları vardı. Biz hiçbir engel koymadık. Domates hariç tüm tarım ürünlerinin önündeki engeller kaldırıldı. Domates içinde en kısa sürede farklı formüller geliştireceğiz” diye konuştu.

“Buğdayın önündeki engeli kaldırdık”

Şuanda buğday ile iyileştirme sürecinin bugün itibariyle başladığını belirten Zeybekci, “Buğdayın önündeki engeli kaldırdık. Sırayla diğer ürünlerin üzerindeki engeli kaldıracağız. Türkiye’nin önündeki yasaklar tamamen sektörel bazda kaldırıldı. Türkiye’nin önündeki vize engeli kaldırıldı. Nakliyecilerimizin, tır şoförlerimizin önündeki vize engeli kaldırıldı. Uçuş ekiplerinin önündeki vize engeli kaldırıldı. Hedef tabi ki sıfır vize. 2015 Kasım öncesindeki döneme hızlı bir şekilde dönmek. O sürece kadar iş dünyamızın karşılık olarak vizeden etkilenmesini minimuma indirmek gibi bir gayretimiz olacak. Domates hariç her şey halledildi. Domateste en kısa sürede farklı formüllerle geçilecek” şeklinde konuştu.

Irak’ın tüm kaynaklarının Irak halkının tamamına yararlı bir şekilde kullanılmasının Türkiye için önemli olduğunu aktaran Zeybekci, “ Malum Irak kendi içindeki sorunlardan dolayı bazen fırsatları tam anlamıyla değerlendirememek gibi bir sonuçla karşılaşıyor. Bu da olmasın diye biz gerek Irak Bölgesel Yönetimi ile gerek Irak Merkezi Yönetimiyle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Fon’un kuruluş çalışmaları devam ediyor”

Türkiye ile Rusya arasındaki kurulması planlanan Varlık Fonu’na ilişkin soruya Zeybekci, “Türkiye Varlık Fonu ile Rusya Varlık Fonu’nun bir araya gelerek gerek Türkiye’de gerek Rusya’da veya üçüncü ülkelerde Türk ve Rus şirketlerin ortaklaşa olarak yapacakları projelerde girecekleri işlerde onları finansman anlamında desteklemek amacıyla kurulan bir Fon. Gerek Ankara gerekse Moskova ziyaretlerinde liderler tarafından da talimat haline getirilen bir yaklaşımdı. Kuruluş çalışmaları devam ediyor” açıklamalarında bulundu.

“İran ile ticaretimizi 2016 yılında yüzde 40 seviyesinde artırdık”

İran ile ilişkilerin gayet başarı gittiğini dile getiren Zeybekci, “İran’da gayet başarılıyız biz geçen sene 2016 yılında karşılıklı ticaretimizi yüzde 40 seviyesinde artırdık. Bu sene de artış yönünde işaretler gelmeye devam ediyor. 265 üründen oluşan Tercihli Ticaret anlaşmamızı 400 ürüne çıkarmak üzerede artık iyi bir noktaya geldiğimize inanıyorum. İlk fırsatta ben İran’a gideceğim. Çünkü onlar geldi, gitti bizim ziyaretimiz gerçekleşecek. Orada net sonuçlar almayı hedefliyoruz. İran bizim için çok önemli bir tamamlayıcı özelliği olan bir ticaret ortağımız. Birlikte gerek İran’da gerek Türkiye’de ortak ekonomik çıkarlarımızı en üst seviyeye çıkaracak olan adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Murat Horoz - Ufuk Kıvık



