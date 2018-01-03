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Bakan Zeybekci’den enflasyon açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Enflasyonun sebebini talebin fazlalığı olarak görürsek eksik teşhiste bulunmuş oluruz. Talep kadar arz oluşturmak şeklinde görürsek daha doğru teşhiste bulunmuş oluruz" dedi.

Bakan Zeybekciden enflasyon açıklaması

03 Ocak 2018 12:48

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin, “Hedeflerimiz bu değildi, 2017 sonu itibarıyla tek haneli rakamlara inmek şeklindeydi. Burada enflasyona sebep olan etkenlere baktığımızda yine şu noktaya geliyoruz; enflasyonun sebebini talebin fazlalığı olarak görürsek eksik teşhiste bulunmuş oluruz. Tedavide, sorunların çözülmesinde de o kadar zorlanmış oluruz. Talep kadar arz oluşturmak şeklinde görürsek daha doğru teşhiste bulunmuş oluruz. Tek sıkıntımız, talebi talep edilen miktarda sağlayamamak. Onun için daha çok üretimi sağlayacak enstrümanlar üretmek, bol, ucuz ve kolay ulaşılabilir imkanlar sağlamak şeklinde devam edecek. Arzı artırmak, üretim aşamasından tüketim noktasına varana kadar yüzde 50 kayıp kabul edilebilir değil. Direkt arzın eksik olmasına yansıyor. Enflasyonun kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayıcı, arzı artırıcı tedbirlerimiz devam edecek” diye konuştu.

Arzın artırılacağını, ithalat tedbirleriyle çok hızlı şekilde müdahale edileceğini anlatan Zeybekci, günlük müdahaleleri yapmayı da planladıklarına işaret etti. Bakan Zeybekci, yapısal tedbirlerle enflasyonla mücadele edileceğini dile getirdi.

 

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