Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ihracat rakamlarını açıkladığı basın toplantısına katıldı. Bakan Zeybekci, toplantı sonrasında ise basın mensuplarını sorularını değerlendirdi.

Bir basın mensubunun enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından “Aralık ayı TÜFE aylık 1.64, yıllık 8.50 ÜFE ise aylık 2.98 yıllık 9.94 arttı. Sizin değerlendirmeniz ne olur?” yönündeki sorusuna Bakan Zeybekci, “Yüksek, Aralık enflasyonumuz beklentilerimizin üzerinde. Enflasyon şuan itibari ile herhalde yılık 8.53 seviyesine geldi ama 2017 ile ilgili orta vadeli programdaki enflasyon hedeflememizde bir sapma olmayacağını düşünüyoruz. her şeyin normal seyretmesi halinde Türkiye’de en son Aralık enflasyonunun yüksek çıkmasının altında yatan kurdan, enerji fiyatlarından kaynaklanan bir etki beklentilerimiz çerçevesindeydi. Bu kalıcı bir hasar bırak etki değildir. 2017 yılında Türkiye’de Türk lirasının yeniden değerlendirilmesi, talebin arttırılması ve milli paramızla daha çok ticaret yapmak için önemli adımlar olacak ve bunu etkilerini beraber yaşayacağız” cevabını verdi.

Bakan Zeybekci, enflasyonla ilgili hareketlenmenin ise geçici olduğunu dile getirdi.

Benan Özben