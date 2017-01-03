Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Bakan Zeybekci’den enflasyon değerlendirmesi

Bakan Zeybekci’den enflasyon değerlendirmesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılında Türkiye’de Türk lirasının yeniden değerlendirileceğini söyleyerek, talebin arttırılması ve milli para ile daha çok ticaret yapılabilmesi yönünde önemli adımlar atılacağını kaydetti. Bakan Zeybekci, enflasyonla ilgili hareketlenmenin ise geçici olduğunu dile getirdi.

Bakan Zeybekciden enflasyon değerlendirmesi

03 Ocak 2017 12:04

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ihracat rakamlarını açıkladığı basın toplantısına katıldı. Bakan Zeybekci, toplantı sonrasında ise basın mensuplarını sorularını değerlendirdi.
Bir basın mensubunun enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından “Aralık ayı TÜFE aylık 1.64, yıllık 8.50 ÜFE ise aylık 2.98 yıllık 9.94 arttı. Sizin değerlendirmeniz ne olur?” yönündeki sorusuna Bakan Zeybekci, “Yüksek, Aralık enflasyonumuz beklentilerimizin üzerinde. Enflasyon şuan itibari ile herhalde yılık 8.53 seviyesine geldi ama 2017 ile ilgili orta vadeli programdaki enflasyon hedeflememizde bir sapma olmayacağını düşünüyoruz. her şeyin normal seyretmesi halinde Türkiye’de en son Aralık enflasyonunun yüksek çıkmasının altında yatan kurdan, enerji fiyatlarından kaynaklanan bir etki beklentilerimiz çerçevesindeydi. Bu kalıcı bir hasar bırak etki değildir. 2017 yılında Türkiye’de Türk lirasının yeniden değerlendirilmesi, talebin arttırılması ve milli paramızla daha çok ticaret yapmak için önemli adımlar olacak ve bunu etkilerini beraber yaşayacağız” cevabını verdi.
Bakan Zeybekci, enflasyonla ilgili hareketlenmenin ise geçici olduğunu dile getirdi. 

Benan Özben

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, enflasyon değerlendirmesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç