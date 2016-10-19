Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Tasarım Haftası'nın açılışına katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeybekci, enflasyon sepeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zeybekci, enflasyon sepetinin tespitinin bu yıl da anket yöntemiyle yapılacağını ve yıl sonuna kadar bu çalışmanın bitirileceğini açıkladı. Zeybekci, Türkiye'de 3 bin dolarlık milli gelir varken yüzde 27'ler yüzde 28'ler düzeyindeki enflasyon sepetindeki gıda ağırlığının 9 bin 500 dolarlık bir kişi başına düşen milli gelir seviyesine geldiğimizde yüzde 24'ler seviyesinde olmasının matemetiğe aykırı olduğunu belirterek "Bizimle benzer özelliğe sahip ülkeler, kişi başına düşen milli gelirde Meksika, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Slovakya gibi ülkeleri alıyorum, bunlara baktığımızda Meksika'da yüzde 17-18 aralığında diğer ülkelerde de yüzde 20'nin altında. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyonun yüksek olması veya aşağıda olması bizim için şu anlamda önemli; enflasyonun 0,50 puanlık bir aşağıda olması Türkiye'nin tabii olduğu gerek özel sektörün gerekse kamunun tüm faiz oranları üzerinde etkilidir. Yani insanların cebini doğrudan etkileyen, bir sonuç ortaya çıkıyor. Türkiye'de enflasyon sepetindeki gıdanın yüzdelik oranını tespit ederken buna iyi dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Anket yöntemine evet diyorum ama anket yönteminin çıkardığı sonuca bir daha bakmamız gerekiyor. Anket yönteminin yapılış tarzı veya sorularla ilgili bölümde bir sivri biberin veya bir domatesin mevsimler etkilerden kaynaklanan sonuçla enflasyona yarım puan katkıda bulunabiliyorsa demek ki bunu bir daha sorgulamamız gerekiyor" dedi.

"Anket içerisinde sorular gözden geçirilmelidir"

Anket içerisinde soruların gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Zeybekci,"Bizim söylediğimiz şey hükümet olarak söyleyeceğiz enflasyon sepetindeki gıda oranı yüzde 20'ye düşürülecek böyle bir yöntem yok. Anket yöntemini matematik anlamda sorgulanması gerekiyor. Bize benzer ülkelerdeki ağırlık oranına baktığımız zaman bu benim mantığıma aykırı geliyor. Bunu söylemek istedim sadece. 2005 yılından bugüne kadar kişi başına düşen bizim milli gelirimizin artış oranıyla enflasyon sepetindeki gıda ile ilgili bağlantı kurulması gerekiyor. Buna göre yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Sonuçta yapılan yöntem bilimsel bir yöntemse akıla da uygun hale gelmesi gerekiyor. Anket içerisinde sorular gözden geçirilmelidir" şeklinde konuştu.

Doğan Can Cesur

