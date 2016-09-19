Zeybekci mesajında şu ifadelere yer verdi: “1921'de Sakarya Meydan Muhaberesi’nin kazanılmasından sonra, TBMM'nin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, ‘Mareşal’ rütbesi ile ‘Gazi’ unvanı vermesinin yıldönümleri, ülkemizde “Gaziler Günü” olarak kutlanıyor. Sadece bu anlamlı günde değil toplumumuzda her an farklı ve özel bir konumda tutulan gazilerimiz, vatanımız için hayatını hiçe sayıp şehadeti amaçlamış gerçek kahramanlardır. Sadece bizim değil görev yaptığı dünyanın dört bir tarafındaki farklı ülkelerdeki insanların barış ve huzur içinde yaşaması için vatan savunmasının ötesinde insani bir vazifeyi de gözünü kırpmadan büyük bir fedakarlıkla yerine getiren gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle, hayatta olanlara milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyor, ebediyete intikal etmişlerine ise Allah'tan rahmet diliyorum. Ne mutlu size, ne mutlu sizin gibi arslanların çıktığı bu aziz millet ile şanlı ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Vatan size minnettardır”