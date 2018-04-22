Bakan Zeybekci’den istifa eden CHP’li vekillere 'Truva' atı benzetmesi

Bakan Zeybekci, AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Bereketler Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Bakan Zeybekci’nin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Bakan Zeybekci, CHP’den istifa eden 15 milletvekili hakkında konuştu. Türkiye’nin tekerine çomak sokmak isteyenlerin olduğunu dile getiren Bakan Zeybekci, “Dünya çok hızlı değişiyor, biraz önce haber aldım. Dünyada bu değişime, daha doğrusu Türkiye’nin bu gelişimine ayak uydurmasını hazmedemeyenler, Türkiye’nin bu yolculuğunda tekerine çomak sokmak isteyenler, Türkiye tekrar birileri tarafından yönetilsin, Türkiye tekrar topladığı 100 liralık verginin 87 lirasını faize versin, 13 lirası ile ödeyemediği o memur maaşlarını IMF’den borçlansın ve Türkiye’ye tekrar bir yerlerden Ekonomi Bakanı gelsin, buyruk gelsin, emir gelsin diye bunu isteyenler, bakın nasıl beraber hareket etme kabiliyetlerine sahip. 15 tane CHP milletvekili istifa etmiş başka bir partiye geçmiş. Sebep? Tekrarda fayda var. Türk İslam dünyasının çadır direği Türkiye’dir. Bunu asla unutmayalım. 1,5 milyar Müslüman’ın gözü Türkiye’dedir. Topyekun Türkiye’nin güçlü olmasına, bağımsız olmasına, Türkiye’nin bu dünyada artık lider ülke olmasına hep beraber dua ediyorlar” dedi.

“Kendi liderlerinin Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkma gibi bir cesareti var mıydı?"

Bakan Zeybekci, ilerleyen zamanlarda daha çok ipliklerin pazara çıkacağını söyleyerek, "Bütün dünyaya bakın, tamamının topyekun saldırdığı ülke hangi ülke? Türkiye. Peki etrafımızdaki bütün fitneler ile beraber Türkiye’deki bütün fitne odaklarının saldırdığı lider kim? Recep Tayyip Erdoğan. Hep beraber bir araya geliyorlar bakın, tüm davalarını, ilkelerini, fikirlerini bir kenara bırakabiliyorlar. Bir araya gelerek tek bir hedefleri var, o da Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almak, Erdoğan’ın karşısına çıkmak, o da Türkiye’ye nasıl zarar veririz onu planlamak. Daha çok gelişme olacak, göreceksiniz. Daha çok böyle kumaşlar ve iplikler pazara çıkacak. Kendilerinin çıkma kabiliyeti var mı? Önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi liderlerinin Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkma gibi bir cesareti var mıydı? Yok. Şimdi yine Truva atları ile başka şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz bir olacağız, beraber olacağız. Mevzubahis vatan ise gerisi teferruattır diyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan seçimde AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na Gökhan Akbulut seçildi.