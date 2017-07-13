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Bakan Zeybekci’den Katar açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, et ve süt ürünleri, beyaz et, yaş sebze ve meyve gibi ürünlerden oluşan 15 bin tonluk ihracatın Katar'a ulaştığını bildirerek, Katar'a giden kargo uçağı sayısının bu akşam itibarıyla 200'ün üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Bakan Zeybekciden Katar açıklaması

13 Temmuz 2017 18:05

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede konuşan Bakan Zeybekci, “Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticari ve siyasi ilişkiler artarak devam ediyor. 2003 yılında imzaladığımız Serbest Ticaret anlaşmasındaki toplam ticaret hacmimiz 100 milyon dolardı. 2016 yılı sonu itibari ile geldiğimizde her iki tarafında ihracatı 300 milyon dolar seviyesine gelerek 600 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık” ifadelerini kullandı.

Hiçbir ülkeye verilmemiş imtiyazların Bosna Hersek’e verildiğini anlatan Zeybekci, “Bunlar tekstil, hazır giyim, plastik, ilaç, şeker, un, ayçiçeği yağı gibi çok stratejik ürünler. Özellikle tarım ürünlerinde Bosna Hersek’e vermiş olduğumuz bu imtiyazlar ve ayrıcalıkları Türk kamuoyunun hoş görüsü ile yapabildik” değerlendirmesinde bulundu.

“Üç ülke olarak şu anda yürüttüğümüz Serbest Ticaret anlaşmalarımızı yeniden görüşüyoruz”

Zeybekci, Bosna Hersek-Sırbistan-Türkiye üçlü mekanizmasının başarılı bir şekilde çalıştırıldığını sözlerine ekleyerek, “Üç ülke olarak şu anda yürüttüğümüz Serbest Ticaret anlaşmalarımızı yeniden görüşüyoruz. Final görüşmelerine geldik. Türkiye olarak dünyada hiçbir ülkeye vermediğimiz ayrıcalıkları Bosna Hersek ve Sırbistan’a vererek, üçlü bir serbest ticaret anlaşması ile başka bir ticari işbirliğine ve üçlü bağlara geçeceğiz” şeklinde konuştu.

“15 bin tonluk ihracat Katar'a ulaştı”

Et ve süt ürünleri, beyaz et, yaş sebze ve meyve gibi ürünlerden oluşan 15 bin tonluk ihracatın Katar'a ulaştığını bildiren Zeybekci, Katar'a giden kargo uçağı sayısının bu akşam itibarıyla 200'ün üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini kaydetti. Zeybekci, Katar'a karayoluyla ihracatta beyaz eşya, ambalaj malzemeleri ve tekstil ürünlerini de içeren birçok ürünün tanıtımı için bu ay sonuna kadar Türkiye’de Katarlı firmalara fuar yapacaklarını bilgisini paylaşarak, “Beyaz eşya, tekstil ürünleri gibi birçok ürünün bulunduğu fuar düzenleyeceğiz. Katarlı firmalara bunu da Temmuz’un sonundan önce yapacağız” dedi.
Katar'a karayoluyla ihracat güzergahına ilişkin sorulan bir soru üzerine ise şunları kaydetti:
“Gönderdiğimiz tırlar Katar’a 13-14 günde ulaşırken, gemi 11 günde ulaştı. TIR’ların teknik olarak 6 günde ulaşabileceğini de biliyoruz. Onun için İranlı dostlarımızla bu konuda temasımız devam ediyor. Onların destekleri olması gereken şey. İran’ın desteği olduğunda tırların hızlı bir şekilde Katar’a geçiş bölgesinden gitmesi önemli. Karayolunda bu imkanı sağladığımızda büyük bir rahatlık olacaktır.”

Türk çeliğine antidamping uygulaması

ABD’nin Türk çeliğine antidamping uygulamasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Zeybekci, ABD’yi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde şikayet ettiklerini bildirerek, “Bu konuda biz de gereğini yaptık. DTÖ’ye taşıdık. Bununla ilgili adımlarımızı attık. Süreç devam ediyor. Ama müttefikler arasında böyle bir şey olmamalı. Ticari menfaatler söz konusu olduğunda onların bize yaptığını, yoğun şekilde bize gelen baskılarla biz de Amerikan ürünlerindeki devlet desteklerini görüyoruz. US Cotton'un (Amerikan Pamuk Birliği) Amerikan pamuğu üzerindeki desteklerini biliyoruz, bununla ilgili gerekli adımı attık. Yaptığımız soruşturmada destek ortaya çıktı. Bu, şu anda Türkiye'ye ABD'den ithal ettiğimiz bütün ürünlere, stratejik ve savunma dahil olsa bile Amerikan hükümetinin desteğinin olup olmadığı yönünde bir araştırma, soruşturma hakkı ortaya çıkarır. Bunun da gereğini yaparız” değerlendirmesinde bulundu.

Benan Özben - Mustafa Apaydın
 


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