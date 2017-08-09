Bakan Zeybekçi'den Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklama

Ekonomi Bakanı Zeybekci, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Zeybekci, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla ilgili soruya, “Turizmi destekler mi? Destekler. Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya, üretmeye, ithalat yapmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan bununla ilgili alınacak olan kararlara da saygı duyarız” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir Alman dergisine verdiği röportajla ilgili soru üzerine Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Türk siyaseti adına üzülüyorum. Bu tamamen şahsi görüşümdür. Popüler olmak, popülist olmak, prim yapmak, gündemde olmak için elinden gelen her şeyi yapacak olan insan tipleri vardır. Onlar bunun için gerekli olan yerde başlarına bazı kötü şeylerin gelmesini beklerler ve bunun için ortalıkta dolanırlar. Türkiye ile ilgili bu sözleri söylemiş olmak, yani ‘Türkiye’de mal ve can güvenliği yok, yatırımcı güvenliği yok’, özel sektörle, turizmle ilgili bu sözleri bir ana muhalefet liderinin söylemiş olmasını milletim adına ve Türk siyaseti adına ben üzülerek seyrediyorum. Üzülerek bunlara şahit oluyoruz. Üstat Necip Fazıl Kısakürek, 16 Nisan 1956 yılında Büyük Doğu Dergisi'nde bir söz söylüyor; 'Bugün bizdeki muhalefet iktidarı düşürmek hırsıyla vatanı düşürmeye bile razıdır.' 60 sene sonra yine ben siyaseten siyasete duyduğum saygıdan dolayı bunu CHP’ye mal etmiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu Türk siyaseti adına maalesef üzücü bir vakadır. Türkiye adına üzücü bir vakadır. Türkiye olarak böyle durumlarda 15 Temmuz gibi Türk tarihinde, dünya demokrasi tarihinde bir Türk demokrasi devrimi olarak geçecek bir destanın sebebi olan bir ihanet girişiminin karşısında Türkiye olarak duruşumuzun arkasında bile duramayan, bundan kendine siyasi bir prim ve rant çıkarma adına vatanı bile bu şekilde yerlere düşürecek girişimler içinde olmasını esefle karşılıyorum. Kendine yakışanı yapıyor. Kendinden bekleneni yapıyor. Bazen çok popülist olmak için, gündemde olmak için, basında yer almak için bazı tipler var ki ellerinden gelse kendilerini sokak köpeklerine falan ısırtacaklar ki haber olsunlar diye. Bence böyle bir girişimden başka bir şey değildir.”

"Bankacılık sisteminin karlarının hakikaten çok daha fazla fedakarlık yapabilir marjın ellerinde olduğunu görüyoruz"

“Cumhurbaşkanımızın ve hepimizin faizle ilgili söylemimiz son derece nettir” diyen Zeybekci, “Türkiye’nin büyümesi için Türkiye’de daha çok üretmek için, istihdamın artması için, ihracatın artması için, yatırımların artması için finansmanın bol, ucuz ve kolay ulaşabilir olması lazım. Bu olmadığı zaman en başta temel bir maddenin olmamış olması baştan kayıp etmiş olmak gibi bir şey. Geldiğimiz noktada da görüyoruz ki bankacılık sisteminin karlarının hakikaten çok daha fazla fedakarlık yapabilir marjın ellerinde olduğunu görüyoruz. Öyle bir imkanlarının olduğunu da görüyoruz. Onun için bu bir ülke meselesidir. Pastayı büyütürsek herkesin karı artar. Kredi imkanlarında yüksek faiz gelir getirileriyle dar bir imkanı hattı sağlamak yerine bunu çok daha genişleterek, 2-3 katına çıkararak, faizleri düşürerek sürümden kazanmak, sürümü arttırmak. Biz bu kredi imkanlarının artmasıyla Kredi Garanti Fonu, ki bu dönemde yaklaşık olarak, net olarak kullanılan kısım 207 milyar TL civarında. Bunun etkilerinin de ne olabildiğini görüyoruz. Ama bizim uzun vadeli sürdürülebilir bir şekilde Türkiye’de finansman maliyetlerini aşağı çekmek, finansal imkanlarını bollaştırmak, ulaşabilme imkanlarını kolaylaştırmamız lazım” şeklinde konuştu.



Bakan Zeybekci, Eximbank'ın kredi hacmi için de faiz indirimi olacağını ve bugün açıklayacaklarını ifade etti.

Goncagül Özcan - Fatih Erdoğan