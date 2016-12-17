Memleketi Denizli’de partisinin Genişletilmiş İl Danışma Kuruluna katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kayseri’de yapılan terör saldırısı hakkında konuştu.

Salon girişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, “Bugün Kayseri’de gelen bir haberle, yüreğimiz yandı. 13 tane yavrumuzu, 13 tane Mehmedimizi şehit verdik. Milletimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun. Bu bir varlık mücadelesidir, bu bir bağımsızlık mücadelesidir. Ya biz kazanacağız, bu millet ilelebet var olacak, bu bayrak ilelebet dalgalanacak, bu ezanlar bu minarelerden ilelebet dinmeyecek. Ya kaybedeceğiz, vatan bölünecek, bayrak inecek, ülke parçalanacak, millet parçalanacak. Bu millet hiç kaybetmedi. Bu millet tarihi boyunca hiç kaybetmedi, bu millet tarihi boyunca eman demedi, teslim olmadı. Bu ihanet kuklaların arkasındaki kuklacıların sahibi de bilsinler ki, bu vatan bölünmeyecektir, bu millet parçalanmayacaktır” şeklinde konuştu. Ateşin düştüğü yeri yaktığını, 20 yaşlarındaki gençlerin şehadet haberlerinin yürekleri yaktığını kaydeden Zeybekci, “Kutsal askerlik görevlerini yapmak için, anaları tarafından başları kınanarak gönderilen yavrularımızın şehadeti yüreğimizi yakıyor. Mekanları cennet olsun, Rabbim onları cennetin en güzel yerinde, anneleriyle, babalarıyla kardeşleriyle kavuştursun inşallah. Ama ihanet çeteleri bilsin ki, hesabımız ve intikamımız onların hayallerinin ötesinde olacaktır. Bu hesap sorulacaktır, asla ve asla aman verilmeyecektir. Asla diyalog kurulmayacaktır, asla görüşülmeyecektir. Hesap mutlaka ve mutlaka sorulacaktır. Neye mal olursa olsun, nereye giderse gitsin, nereye kadar uzanırsa uzansın, hangi yuvalarına uzanırsa uzansın bunun hesaplaşması mutlaka ve mutlaka yapılacaktır” dedi.

Bu hesabın hainlerden mutlaka sorulacağını belirten Bakan Zeybekci, “Zamanında bu milletin göstermiş olduğu sabrı, anlayışı, hoşgörüyü sanki bu milletin acziyeti olarak gördüler. Bu milletin hoşgörüsünü, bu milletin kardeşlik adına katlanabilme kabiliyetini acziyet olarak gördüler. Bunun için devletin öfkesini mutlaka görecekler. Milletimizin şunu dikkat etmesinde çok büyük fayda var. Bunların isteği kardeş kavgası bunların isteği bu ülkede karmaşa, onun için biz Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle, bu ülkenin has evlatları olarak, bu ihanete karşı vereceğimiz cevap omuz omuza olmaktır. Bu milletin bu hastalığa karşı vereceğimiz en güzel cevap, hep birlikte, tüm renklerimizle, el ele, omuz omuza kol kola hep beraber karşı durduk mu, bunlar kendiliğinden çatlayıp, batlayıp, kuruyup giderler. Onu yapmamız lazım, provokasyonlara karşı dikkatli olmamız lazım. Birlik beraberlik günüdür” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Zeybekci’yle birlikte K Parti Denizli milletvekilleri, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.