Bakan Zeybekci'den Türkiye-Almanya ilişkisi değerlendirmesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen programla temmuz ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. Almanya'nın Avrupa Komisyonu'na Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'nin faaliyetlerinin durdurulmasıyla ilgili teklifiyle ilgili sorulan soru üzerine Bakan Zeybekci, ekonomik ilişkilerin negatife dönmesiyle her iki ülkenin de zarar göreceğini belirterek, "Almanya'nın daha doğrusu Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili şu anda böyle bir yöntem, böyle bir mekanizma söz konusu değil. 21 Aralık 2016 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu Avrupa Konseyi'nden oy birliği ile Türkiye'yi de gümrük birliği güncellenmesiyle ilgili yetki talep etti. Bu yetkinin geri alınmasıyla ilgili, bunu isteyen negatife dönülmesiyle ilgili süreç bellidir. Almanya'daki dostlarımıza defalarca söylediğimiz bir şey var; Türkiye ile Almanya'nın ilişkileri negatif olması, sorunlu olması, eksiye gitmesi iki ülke de kaybeder. Almanya da kaybeder Türkiye de kaybeder. Doğrudan ticaretimiz yaklaşık olarak 35 milyar doların üzerinde. Türkiye'deki yatırım yapan veya Almanya'da yatırım yapan Türk şirketleri ürettikleri ticaret hacimlerine baktıkları zaman da 100 milyar doların üzerindedir. Dolayısıyla zarar gören her iki ülke olacağına göre negatif gelişmelerden sevinen veya kazananın kim olacağına aklı selim olarak iyi düşünmek lazım" dedi.

"Siyasi farklılıklara ekonomik menfaatler malzeme edilmez"

Bakan Zeybekci şöyle konuştu:

"Alman dostlarımıza da birebir temaslarda şunu söylüyorum; Siyasi bazı farklılıklar olabilir. Bölgesel görüş farklılıkları olabilir. Bazı alanlarda çelişkiler olabilir. Ama bunların hiç birisine ekonomik menfaatler malzeme edilmez. Ekonomik menfaatlerin malzeme edilmesi ve ya ekonomik menfaatlerin tartışmaya açılması gibi bir dırım söz konusu olduğunda söyleyecek tek bir söz kalmaz. Çünkü ekonomik ilişkiler genel anlamda diğer tüm negatif ilişkileri bir düzeltme platformudur. Bu platformu kaybetmemekte fayda var. Yine bu kapsamda biz Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili süreci çok yakından takip ediyoruz. Bu sene sonuna kadar da olumlu sonuç alma gayretinde, niyeti içinde olacağız. Biz kendi görevlerimizi yapacağız. Avrupa Birliği de kendi sürecini tamamlayacağına inanıyoruz. Pozitif düşünüyoruz."

Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel - Sinan Yeniçeri - Halil İbrahim Karabıyık